Đội tuyển Malaysia đến Ninh Bình

Tối muộn ngày 28-3, đội tuyển Malaysia với thành phần 51 người (28 cầu thủ) đã đến Ninh Bình để chuẩn bị cho trận đấu ở lượt cuối vòng loại bảng Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam.

Malaysia vẫn giữ được bộ khung hùng hậu cho cuộc so tài vào tối 31-3 tới đây với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FAM

Trước khi sang Việt Nam, đội có đợt tập huấn tại Thái Lan, và từ Thái Lan bay thẳng sang Việt Nam vào tối 28-3. Đội đến sân bay Nội Bài lúc 20 giờ, nhưng gần 21g30 mới hoàn tất các thủ tục và di chuyển ngay về Ninh Bình trong đêm.

Đội tuyển Malaysia là tâm điểm của sự chú ý từ dư luận bóng đá châu Á trong thời gian qua. Từ chiến thắng “sốc” 4-0 trước các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á là đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, nhưng ngay sau đó bị FIFA tuýt còi vì có 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định. Sau thời gian… câu giờ từ LĐBĐ Malaysia, mới đây LĐBĐ châu Á đã quyết định xử Malaysia thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal ở lượt đi.

Không còn 7 cầu thủ nhập tịch… lậu, nhưng Malaysia vẫn còn lực lượng rất mạnh. HLV Peter Cklamovski đưa sang Việt Nam 28 cầu thủ với những cái tên đáng chú ý như Dion Cools, Matthew Davies, La'Vere Corbin-Ong, Luqman Hakim… Malaysia hạ quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam vào tối 31-3 để khẳng định sức mạnh và cũng nhằm tích lũy điểm số trên BXH FIFA.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào tối 31-3 trên sân Thiên Trường (Ninh Binh).

LÊ ANH