HLV đội tuyển Malaysia tiếc vì đội nhà thủng lưới quá sớm

Đội tuyển Malaysia cuối cùng đã không thể đạt mục tiêu đề ra khi để thua 1-3 trên sân Thiên Trường ở thế trận tâm phục khẩu phục khi bị các cầu thủ Việt Nam dẫn trước 3 bàn. Sau trận đấu HLV Peter Cklamovski khen ngợi những cố gắng của các học trò, đồng thời tiếc là cục diện sớm bất lợi khi bị thủng lưới quá sớm.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV trưởng Peter Cklamovski cho biết: “Ở hiệp 1, chúng tôi đã thủng lưới quá sớm từ tình huống cố định. Tình hình tương tự ở hiệp 2, nhưng dù sao đi nữa thì các cầu thủ Malaysia đã thể hiện tốt, thậm chí tạo ra một số cơ hội có thể ghi bàn trong hiệp này nhưng không tận dụng tốt. Tôi hài lòng khi các cầu thủ quyết tâm rất cao ở cuộc so tài này.

Diễn biến trận đấu dù có phần lép vế trước đội tuyển Việt Nam, nhưng những thể hiện của các cầu thủ Malaysia trong trận này là rất đáng xem. Tôi tự hào với màn trình diễn của họ. Với những gì chúng tôi thể hiện qua từng trận đấu, Malaysia hoàn toàn xứng đáng đi tiếp nếu không bị xử thua hai trận. Kết cục bị loại này thật sự đau lòng".

Malaysia đã có hiệp hai thi đấu khá tốt, nhất là trong quãng 15 phút cuối trận và được đền đáp với bàn gỡ 1-3, thậm chí sau đó ít phút họ có cơ hội rõ nét khác từ cú sút cận thành nhưng bóng đi vọt xà ngang. HLV Cklamovski thừa nhận các học trò của ông đã có tâm lý không tốt về những lùm xùm xung quanh án phạt từ FIFA và AFC, ông khen ngợi tất cả đã nỗ lực để vượt qua.

“Những gì xảy ra suốt thời gian qua, những điểm số bị trừ đã tác động lớn tới tâm lý của họ. Họ cần dành thời gian hồi phục trước khi tiếp tục cống hiến cho CLB và đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ đã thi đấu tốt, thể hiện hết mình dù trải qua trận đấu khó khăn, tôi tự hào về họ. Họ cho thấy tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi và đã rất cố gắng”, HLV Cklamovski nói.

