Trung vệ Manuel Bihr giúp tuyển Thái Lan dự Asian Cup ở phút 89

Bàn thắng vàng của trung vệ Thái kiều Manuel Bihr ở phút 89 đã giúp đội tuyển Thái Lan thắng Turkmenistan tỷ số 2-1, qua đó chính thức đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội tuyển Thái Lan đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 đầy cảm xúc. ẢNH: AFC

Tối 31-3, hơn 37.000 khán giả đã phủ kín sân Rajamangala, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt khi Thái Lan bước vào trận đấu quyết định với Turkmenistan nhằm tranh tấm vé duy nhất của bảng D dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Áp lực đè nặng lên vai đội chủ nhà khi họ buộc phải thắng để vượt lên đối thủ trên bảng xếp hạng.

Bước vào trận với cùng 12 điểm nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ, Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Anthony Hudson đã đẩy cao đội hình, chủ động dồn ép đối thủ nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm để định đoạt cục diện.

Sự chủ động nhanh chóng mang lại hiệu quả. Phút 14, từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, hậu vệ Suphanan Bureerat băng lên đúng lúc, tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Bàn thắng giúp “Voi chiến” giải tỏa tâm lý, thi đấu thanh thoát và kiểm soát thế trận trong phần lớn hiệp một.

Tuy nhiên, Turkmenistan không dễ bị khuất phục. Đội khách dần lấy lại sự cân bằng và gia tăng sức ép bằng các pha phản công nguy hiểm. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 60 khi hàng thủ Thái Lan mắc sai lầm, tạo điều kiện để đối phương ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Tỷ số này khiến cục diện trở nên cực kỳ căng thẳng. Nếu trận đấu kết thúc với kết quả hòa, Thái Lan sẽ bị loại khỏi cuộc đua giành vé đi tiếp. Những phút cuối trận chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía đội chủ nhà trong sự cổ vũ không ngừng của khán giả trên khán đài Rajamangala.

Khi nhiều người đã nghĩ đến một kết quả đầy tiếc nuối, khoảnh khắc quyết định đã xuất hiện đúng lúc. Phút 89, từ một tình huống phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm với quỹ đạo khó chịu, trung vệ Thái kiều Đức Manuel Bihr chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu hiểm hóc, ấn định tỷ số 2-1 cho đội bóng xứ chùa Vàng.

Bàn thắng vàng của Manuel Bihr không chỉ mang về chiến thắng nghẹt thở 1-0 mà còn chính thức đưa Thái Lan giành vé dự Asian Cup 2027. Bởi thầy trò HLV Anthony Hudson khép lại bảng D với 15 điểm, vượt qua Turkmenistan (12 điểm) trên bảng xếp hạng.

HỮU THÀNH