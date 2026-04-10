Tuyển thủ TPHCM giành 6 HCV, phá 3 kỷ lục tại giải vô địch cung thủ xuất sắc quốc gia 2026

Các gương mặt hàng đầu của đội bắn cung TPHCM đã thi đấu hiệu quả để có 6 ngôi vô địch tại giải đấu vừa bế mạc ở Quảng Ninh.

Các cung thủ đã tranh tài quyết liệt tại giải đấu vừa qua ở Quảng Ninh. Ảnh: BANCUNGVN

Chung kết các nội dung cuối cùng của giải vô địch cung thủ xuất sắc 2026 đã khép lại trên trường bắn ở Quảng Ninh ngày 9-4.

Trong giải đấu năm nay, tuyển thủ TPHCM đã giành 18 huy chương và phá 3 kỷ lục để xếp hạng 3 toàn đoàn. Trong kết quả trên, các cung thủ TPHCM đạt 6 HCV. Thành tích HCV lần lượt được mang về từ kết quả thi đấu của Nguyễn Ngọc Dũng (nội dung 90m cung 3 dây nam), Trần Nhật Hoàng (70m cung 3 dây nam, phá kỷ lục quốc gia với 351 điểm), Lê Thùy Phương Nhi (70m cung 3 dây nữ), Lê Thùy Phương Nhi (60m cung 3 dây nữ, phá kỷ lục quốc gia với 355 điểm), Lê Thùy Phương Nhi (30m cung 3 dây nữ, phá kỷ lục quốc gia với 360 điểm), Trần Nhất Hoàng/Lê Thùy Phương Nhi (cung 3 dây đôi nam nữ phối hợp).

Ngoài kết quả trên, giải đấu cũng ghi nhận các gương mặt hàng đầu của bắn cung Việt Nam như Lê Quốc Phong, Lộc Thị Đào, Hoàng Phương Thảo… giành được các tấm HCV quý giá. Trong giải cung thủ Lê Quốc Phong (Vĩnh Long) đã giành được 4 tấm HCV qua các nội dung thi đấu.

Trước khi tham dự giải vô địch cung thủ xuất sắc quốc gia 2026, nhiều tuyển thủ đội tuyển bắn cung Việt Nam đã thi đấu Cúp châu Á 2026 ở Thái Lan.

Cung thủ Lộc Thị Đào (giữa) đã có giải đấu xuất sắc. Ảnh: LỘC ĐÀO

Chung cuộc trên bảng xếp hạng, đội Hà Nội xếp nhất với 13 HCV, 16 HCB, 11 HCĐ. Đội Vĩnh Long đứng hạng nhì với 10 HCV, 3 HCB, 10 HCĐ còn đội TPHCM có hạng 3 với 6 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ. Các đội Quảng Ninh, Đắk Lắk, Phú Thọ, Thanh Hóa ở vị trí tiếp theo. Đội Hải Phòng, Huế, Đồng Tháp, An Giang và Ninh Bình không giành được HCV trong giải đấu năm nay. Giải đấu đã ghi nhận 4 kỷ lục quốc gia được phá, trong đó cung thủ TPHCM đạt 3 kỷ lục còn cung thủ Hà Nội có 1 kỷ lục.

MINH CHIẾN