Truyền thông Malaysia: Gặp U23 Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ không gây tranh cãi

Theo nhật báo New Straits Times, cuộc đối đầu giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ diễn ra trong bầu không khí khác hẳn so với những lùm xùm từng xảy ra ở vòng loại Asian Cup 2027.

U23 Malaysia nằm cùng bảng đấu với U23 Việt Nam và U23 Lào tại vòng bảng SEA Games 33. ẢNH: NST

Lá thăm may rủi tại lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 vào chiều 19-10 đã đưa U23 Malaysia rơi vào bảng B cùng với U23 Việt Nam và U23 Lào. Đây cũng chính là những đối thủ mà đội tuyển quốc gia Malaysia từng chạm trán ở bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Điểm đáng chú ý được New Straits Times nhấn mạnh là cuộc “so găng” giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam ở kỳ SEA Games vào tháng 12 tới sẽ không còn vướng vào những tranh cãi như cuộc đọ sức ở cấp đội tuyển quốc gia tại vòng loại Asian Cup hồi tháng 6.

Khi đó, Malaysia thắng đậm Việt Nam với tỷ số 4-0 trên sân nhà. Tuy nhiên, trận đấu này bị phủ bóng bởi nghi ngờ khi Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố án phạt cho 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia vì sử dụng giấy tờ giả để thi đấu.

Trong khi đó, HLV Nafuzi Zain của U23 Malaysia cho biết việc nằm cùng bảng đấu với U23 Việt Nam và U23 Lào là một thử thách lớn, nhưng ông xem đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm sau một năm thi đấu thiếu ổn định.

Từ khi tiếp quản U23 Malaysia hồi đầu năm 2025, HLV Nafuzi vẫn chưa thể cải thiện được thành tích cho đội bóng của mình. Tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7, U23 Malaysia không vượt qua được vòng bảng. Đến vòng loại Giải U23 châu Á 2026 sau đó, đội bóng của HLV Nafuzi cũng thất bại trong việc đoạt vé dự vòng chung kết.

“Tôi không quá lo lắng về những gì người ta gọi là 'thử rồi thất bại'. Tôi vẫn tin tưởng vào đội bóng này”, ông Nafuzi chia sẻ với New Straits Times.

Lần gần nhất U23 Malaysia đoạt huy chương vàng SEA Games là vào năm 2011 dưới sự dẫn dắt của HLV Ong Kim Swee. Từ đó đến nay, U23 Malaysia gặp nhiều khó khăn trong việc vượt qua vòng bán kết, với thành tích tốt nhất là tấm huy chương bạc tại SEA Games 2017 trên sân nhà.

Ở hai bảng đấu còn lại tại SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan, Campuchia và Timor Leste nằm ở bảng A, còn Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore vào bảng C.

HỮU THÀNH