FAM tổ chức họp báo về án phạt của FIFA, ngày 30-10 có kết quả kháng cáo

Chiều 17-10 (giờ địa phương), Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) đã tổ chức buổi họp báo để cung cấp thông tin chính thức liên quan đến án phạt từ Ủy ban Kỷ luật FIFA xung quanh vụ 7 cầu thủ nhập tịch được cho làm hồ sơ giả tham dự vòng loại Asian Cup 2027.

Giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia Rob Friend. ẢNH: NST

Một trong những động thái đầu tiên của FAM là đình chỉ chức vụ Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman nhằm tạo điều kiện cho một ủy ban điều tra độc lập tiến hành rà soát toàn diện hồ sơ và quy trình nhập tịch của các cầu thủ liên quan.

Theo nhật báo New Straits Times (Malaysia), hành động này thể hiện cam kết minh bạch và trách nhiệm của FAM trong việc xử lý khủng hoảng.

Tại buổi họp báo, đội ngũ pháp lý của FAM do luật sư Serge Vittoz (thuộc công ty luật Charles Russell Speechlys, Anh) dẫn đầu cũng có mặt để cập nhật tiến trình kháng cáo. Theo ông Vittoz, Ủy ban Kháng cáo FIFA dự kiến sẽ công bố quyết định chính thức vào ngày 30-10, và các bên liên quan sẽ được thông báo ngay trong ngày hoặc không lâu sau đó.

Luật sư Vittoz khẳng định: “Trong suốt quá trình làm việc, mục tiêu của FAM là bảo vệ cầu thủ, những người không nên chịu tổn thất từ các vấn đề ngoài chuyên môn. Đồng thời chứng minh rằng, FAM với tư cách một tổ chức, không có liên quan đến bất kỳ hành vi làm giả tài liệu nào”.

Đáng chú ý, Giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia Rob Friend cũng có mặt tại sự kiện và phủ nhận hoàn toàn vai trò của đội tuyển trong vụ việc. Theo ông Friend, đội ngũ quản lý đội tuyển không tham gia vào các thủ tục hành chính hay xử lý giấy tờ liên quan đến nhập tịch cầu thủ.

Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman bị đình chỉ

“Điều quan trọng là phải làm rõ vai trò của chúng tôi trong quá trình này. Từ phía đội tuyển quốc gia, chúng tôi chỉ đề xuất những cái tên có chuyên môn tốt. Khi cầu thủ đã hoàn tất hồ sơ và được FIFA phê duyệt, họ mới trở thành ứng viên được triệu tập. Chúng tôi không dính dáng đến các thủ tục pháp lý hay giấy tờ”, ông Friend khẳng định.

Ông cũng tiết lộ rằng ngay khi FIFA chuyển thông báo xử phạt cho FAM vào ngày 22-8, ông đã ngay lập tức yêu cầu hỗ trợ pháp lý quốc tế nhằm đảm bảo mọi quy trình được xử lý đúng quy định và minh bạch.

Liên quan đến nghi vấn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có thể là bên đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA, đại diện FAM cho biết chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào xác nhận thông tin này. Đây là một trong những điểm gây tranh cãi lớn trong thời gian qua, khi nhiều nguồn tin cho rằng đơn tố cáo xuất phát từ khu vực Đông Nam Á.

Trước loạt câu hỏi của phóng viên về danh tính thật sự và nguồn gốc quốc tịch của các cầu thủ nhập tịch Malaysia, FAM từ chối bình luận, viện dẫn lý do vụ việc đang trong quá trình điều tra độc lập và chưa thể công bố thông tin chi tiết trong thời điểm này.

Nếu kháng án thất bại, FAM vẫn có quyền tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Nếu tiếp tục thất bại trong kháng cáo, bóng đá Malaysia không chỉ bị mất điểm, thua trận, mà còn có thể đối mặt thêm nhiều án phạt bổ sung. Trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam có thể bị hủy kết quả, làm xáo trộn cục diện bảng đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

HỮU THÀNH