Thời điểm di chuyển tham dự SEA Games 33 của Đoàn thể thao Việt Nam

Theo sự chuẩn bị chuyên môn và dựa vào lịch thi đấu, bóng đá nam là đội tuyển thể thao của Việt Nam sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025 sớm nhất.

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025 vào ngày 1-12. Ảnh: TÂM HÀ

Dự kiến, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ sang Thái Lan vào ngày 1-12 để tham dự SEA Games 33-2025. Đội tuyển bóng đá nam sẽ thi đấu trận đầu tiên vòng bảng vào ngày 3-12 với đội tuyển Lào. Do vậy, các thành viên sẽ lên đường vào ngày 1-12.

Ngay sau đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển bóng đá nữ sẽ sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025 vào ngày 2-12. Cùng đi vào ngày này có đội tuyển xe đạp đường trường nam. Đội xe đạp đường trường nam sang Thái Lan sớm để làm quen với địa hình thi đấu nhằm có sự chuẩn bị chuyên môn tốt nhất. Các nội dung của xe đạp địa hình dự kiến bắt đầu tranh tài vào ngày 14-12.

Tiếp sau đó, nhiều đội tuyển của Đoàn thể thao Việt Nam lần lượt sang Thái Lan dựa trên lịch trình thi đấu và sự chuẩn bị chuyên môn phù hợp trước tranh tài. Ngày 7-12 sẽ là ngày lên đường của Đoàn thể thao Việt Nam. Chuyến di chuyển này có các cán bộ đoàn cùng Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh và các Phó đoàn Hoàng Quốc Vinh, Lê Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Long, đội ngũ bác sĩ… Theo tìm hiểu, một số đội tuyển như rowing, canoeing, cầu mây, TDDC, bơi sẽ lên đường cùng Đoàn thể thao Việt Nam vào ngày 7-12.

Đội tuyển MMA Việt Nam dự kiến sẽ về nước sớm nhất sau khi kết thúc thi đấu SEA Games 33-2025. Ảnh: VMMAF

SEA Games 33-2025 sẽ tổ chức chính thức từ ngày 9-12 tới 20-12. Nhiều đội tuyển thể thao của Việt Nam có lịch thi đấu muộn sẽ sang Thái Lan vào những ngày gần cuối Đại hội. Dự kiến ngày 16-12, chúng ta có các đội cuối cùng lên đường tranh tài SEA Games 33-2025.

Theo lịch thi đấu, môn võ thuật tổng hợp (MMA) sẽ kết thúc sớm nhất (ngày 11-12) vì thế gần như chắc chắn đội tuyển MMA Việt Nam là những người về nước đầu tiên sau tranh tài SEA Games 33-2025.

