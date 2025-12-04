U22 Việt Nam - U22 Lào 2-1: Khởi đầu thuận lợi

Đội tuyển U22 Việt Nam khởi đầu môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan bằng trận thắng với tỷ số 2-1 trước U22 Lào vào chiều 3-12. Chiến thắng khá chật vật nhờ vào cú đúp của tiền đạo Đình Bắc.

HLV Kim Sang-sik đã đặt nhiều hy vọng các học trò sẽ giành trận thắng cách biệt để có thể chiếm ưu thế trong cuộc đua đầu bảng với U22 Malaysia trong trường hợp hai đội bằng điểm chung cuộc. Hoặc nếu đứng nhì bảng thì hiệu số bàn thắng tốt cũng là điều thuận lợi khi so thành tích với các đội nhì bảng khác.

Thi đấu với 3 tiền đạo Thanh Nhàn, Quốc Việt và Đình Bắc. Sự năng động của Đình Bắc đã luôn làm nóng hàng phòng ngự U22 Lào khi vừa có tốc độ và mạnh dạn sút cầu môn khi có khoảng trống. Phút 29, U22 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số số từ pha đệm bóng cận thành của Đình Bắc sau đường chuyền ngang của Minh Phúc.

Tuyển thủ Đình Bắc (áo trắng) nỗ lực vượt qua sự đeo bám của các cầu thủ U22 Lào

﻿Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhưng niềm vui đến với U22 Việt Nam không được lâu, sau đó 4 phút từ sai lầm của Nhật Minh khi đánh đầu phá bóng bất thành, bóng trúng xà ngang bật ra đúng tầm kiểm soát của Khampane, chân sút này không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm cận thành ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà.

U22 Việt Nam gia tăng sức ép nhằm tìm lại lợi thế dẫn bàn. Hàng thủ số đông của U22 Lào cùng sự nôn nóng, kém may mắn của các chân sút Việt Nam đã làm cho nhiều cơ hội ghi bàn cứ trôi qua. Đáng tiếc nhất là cú sút trúng xà ngang của Thanh Nhàn vào cuối hiệp 1.

Áp lực tiếp tục được các chân sút Việt Nam duy trì bên phần sân đối phương, các tiền đạo liên tục chạy chỗ tạo khoảng trống dứt điểm cầu môn U22 Lào. Phút 60, Đình Bắc có pha xử lý khéo léo ở gần vạch ngang vòng 16m50 và tung cú sút sệt hiểm hóc tung lưới U22 Lào. Ban đầu trợ lý trọng tài không công nhận bàn thắng khi cho rằng Quốc Việt trong tình huống nhảy lên tránh cú sút của Đình Bắc đã ở vào thế việt vị. Nhưng sau khi các trọng tài hội ý, bàn thắng đã được tính là hợp lệ.

2-1 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu đã giúp thầy trò đội tuyển có được tâm lý thoải mái sau trận ra quân.

QUỐC CƯỜNG