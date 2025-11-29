Đoàn thể thao Việt Nam ra mắt trang phục chính thức tham dự SEA Games 33

Thành viên Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức ra mắt trang phục tham dự SEA Games 33-2025 để tự tin sẵn sàng tranh tài ở Thái Lan.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã nhận trang phục chính thức tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 29-11 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Đoàn thể thao Việt Nam cùng đơn vị cung cấp trang phục tham dự SEA Games 33-2025 đã ra mắt chính thức bộ sưu tập phục vụ các HLV, VĐV thể thao Việt Nam. Đây sẽ là bộ trang phục được thiết kế dành cho thành viên Đoàn thể thao Việt Nam mặc trong quá trình tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Bộ trang phục có nhiều sản phẩm với các mẫu áo mang mầu xanh, trắng, đỏ. Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam cho biết set trang phục của bộ sưu tập bao gồm áo phông, polo và suvec dành cho các thành viên và sản phẩm mang lại cảm giác thoải mái, tự tin và tràn đầy năng lượng cho các VĐV trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu.

Các tuyển thủ trình diễn bộ trang phục. Ảnh: MINH CHIẾN

Tại buổi ra mắt trang phục chính thức của Đoàn thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã nhận chiếc áo tượng trưng từ đơn vị cung cấp sản phẩm trang phục Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

VĐV Nguyễn Thùy Linh (cầu lông) đã bày tỏ: “trang phục dành cho VĐV tham dự SEA Games 33-2025 có thiết kế đẹp và chất liệu rất thoải mái”. Võ sĩ wushu Dương Thúy Vi cho rằng: “Bộ trang phục SEA Games 33-2025 lần này có thiết kế đẹp và chúng tôi thêm tự tin khi khoác trên mình những áo đấu trong thời gian tranh tài”.

Thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tự tin với trang phục mới tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

SEA Games 33-2025 sẽ diễn ra từ ngày 9 tới 20-12. Dự kiến, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ sang Thái Lan vào ngày 7-12. Hiện tại, các đội tuyển thể thao quốc gia tham dự SEA Games 33-2025 đã được cấp trang phục đúng quy định. Đoàn thể thao Việt Nam có 1.165 thành viên tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN