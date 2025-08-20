Thi đấu xuất sắc ngày cuối, điền kinh TPHCM vươn lên hạng 3 giải vô địch tiếp sức quốc gia 2025

Các VĐV đã thi đấu nội dung cuối cùng trên sân điền kinh tại Quảng Ngãi khép lại giải điền kinh vô địch tiếp sức quốc gia 2025.

VĐV cả nước đã thi đấu giải điền kinh vô địch tiếp sức quốc gia 2025 với nhiều nội dung hấp dẫn. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ngày cuối 20-8 chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của các VĐV tiếp sức điền kinh TPHCM khi giành thêm những tấm HCV quan trọng.

Ở chung kết tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam-nữ, cuộc cạnh tranh diễn ra quyết liệt giữa đội TPHCM, Quân đội và Hà Nội. Đội hình gồm Lưu Kim Phụng, Hà Thị Thu, Bùi Hồng Anh và Châu Nguyên Phú của TPHCM thể hiện tốc độ tốt nhất về đích đầu tiên giành HCV với kết quả 42”04. Về đích ngay phía sau, đội Hà Nội (Hoàng Thị Minh Hạnh, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Bá Kiên) giành HCB (42”07). Tấm HCĐ thuộc về đội tiếp sức Quân đội (43”00).

Nối tiếp kết quả trên, đội điền kinh TPHCM giành thêm HCV tiếp sức 4x100m nữ nhóm tuổi U23. Các gương mặt Nguyễn Mỹ Quyên, Đào Huỳnh Minh Ánh, Nguyễn Phan Quỳnh Anh và Đào Thị Thùy Trang của điền kinh TPHCM vượt qua đội Tây Ninh, An Giang và Công an Nhân dân giành HCV với thành tích 46”08. Hai HCV này là những kết quả vô địch cuối cùng của đội điền kinh TPHCM tại giải vô địch tiếp sức quốc gia 2025.

Cùng buổi chiều tối thi đấu tại giải, giới chuyên môn đã chứng kiến thành tích HCV tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam-nữ của Hà Nội khi vượt qua đội Hà Tĩnh và Hưng Yên. Các VĐV Hà Nội đã đạt kết quả 3’25”04 còn đội Hà Tĩnh về nhì với thời gian 3’34”08. Trên đường chạy tiếp sức 4x800m hỗn hợp nam-nữ, các VĐV Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Trần Văn Đảng (Hà Nội) đã giành HCV với thành tích 8’21”06. Đội Hưng Yên và Quảng Ngãi lần lượt giữ hạng nhì và ba.

Ngoài ra, giải có các kết quả HCV của đội Lạng Sơn (tiếp sức 4x100m nam U23, 41”03), An Giang (tiếp sức 4x400m nữ U23, 3’51”08; tiếp sức 4x400m nam U23, 3’13”01).

Xếp hạng toàn đoàn, đội TPHCM đứng hạng 3 với thành tích 3 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ. Vị trí thứ nhất là đội Hà Nội (5 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ) còn hạng ba là đội An Giang (3 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ). Các đội Tây Ninh, Công an Nhân dân, Nghệ An, Quân đội, Lạng SƠn, Đồng Nai, Ninh Bình giành được HCV, đứng những vị trí tiếp theo.

MINH CHIẾN