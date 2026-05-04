Thể thao Việt Nam nhiều cơ hội phát triển các môn môn bãi biển

Việc Đoàn thể thao Việt Nam đứng hạng 4 ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 vừa bế mạc tại Trung Quốc phần nào cho thấy chúng ta có nhiều cơ hội phát triển thành tích ở nhóm môn tranh tài trên bãi biển.

Thể thao Việt Nam có những thành tích tốt với môn đua thuyền truyền thống thời gian qua. Ảnh: HẠNH HẠNH

Tự tin làm chủ nhà kỳ Đại hội bãi biển châu Á 2030

Kết thúc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 vừa qua, Đoàn thể thao Việt Nam đã đứng vị trí hạng 4 với tổng kết quả 3 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ. Chúng ta tham dự 26 nội dung của 8 môn trong tổng số 62 nội dung của 14 môn tại kỳ Đại hội trên. Thành tích giúp Đoàn thể thao Việt Nam chỉ đứng sau 3 đoàn dẫn đầu là Trung Quốc, Iran, Thái Lan nhưng vượt trên các đoàn còn lại thuộc top 10 gồm Philippines, Ấn Độ, UAE, Qatar, Hàn Quốc, Sri Lanka.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Lê Thanh Hà đã trao đổi khi trở về từ Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026: “Chúng tôi đánh giá các quốc gia của châu lục rất xem trọng thi đấu chuyên môn với các nội dung ở bãi biển. Vì vậy, tất cả các cuộc thi đấu đều có giá trị chuyên môn cao. Điều này cũng cho thấy, thể thao Việt Nam (về thành tích cao) cũng sẽ xem xét rất kỹ lưỡng các nội dung phát triển ở bãi biển”.

Thực tế, nhiều nội dung, môn của thể thao bãi biển đang tạo được sức hút tranh thành tích cao chuyên môn. Các môn, nội dung không đơn thuần chỉ là sự kết hợp phát triển du lịch biển cùng giải đấu thể thao. Mà ở đó, thi đấu giành thành tích sẽ đánh giá được trình độ đẳng cấp của VĐV. Có thể kể tới môn aquathlon (bơi – chạy bộ), bơi mặt nước mở, bóng chuyền bãi biển, vật bãi biển, bóng ném bãi biển, điền kinh bãi biển, bóng đá bãi biển… Đồng thời, minh chứng cho thấy 31 đoàn trong tổng số 45 đoàn tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 đã giành được huy chương.

Bên lề Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, đại diện thành phố Đà Nẵng làm việc với Hội đồng Olympic châu Á (OCA) để tiến tới làm chủ nhà kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á năm 2030. Nếu quyết định được thông qua, đây là vinh dự cho thể thao Việt Nam. Chúng ta là chủ nhà Đại hội thể thao bãi biển châu Á năm 2016. Vì thế, kinh nghiệm tổ chức và khả năng tạo được một sân chơi chuyên môn hấp dẫn với các nội dung tranh tài trên bờ biển thành phố Đà Nẵng là hoàn toàn khả thi với chủ nhà Việt Nam.

Môn thể thao bãi biển tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Các VĐV thi đấu trên bãi biển đạt được sự tự tin để giành thành tích huy chương. Ảnh: MH

Kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sắp tranh tài chính thức sẽ chứng kiến nhiều môn của thể thao bãi biển sẽ góp mặt. Các môn đưa vào chương trình thi đấu chính thức (thuộc thể thao bãi biển) gồm thuyền truyền thống, vật bãi biển, bóng chuyền bãi biển, cầu mây bãi biển, triathlon (3 môn thể thao phối hợp), đá cầu bãi biển.

Các nội dung của nhóm môn thể thao bãi biển trên được quyết định trong Điều lệ tổ chức. Tổng thể, nhà quản lý thể thao Việt Nam đã và đang tìm những cơ hội phát triển cho thể thao bãi biển. Chúng ta không đứng ngoài xu thế phát triển của Đông Nam Á và châu Á là đầu tư, phát triển môn tranh tài ở bãi biển được người hâm mộ quan tâm. Vì thế, thể thao Việt Nam quyết tâm để hướng tới tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á năm 2030 nếu được OCA trao quyền đăng cai chính thức.

MINH CHIẾN