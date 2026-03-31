Roy Hodgson trở lại: Tôi không cần một chiếc nạng

Ở tuổi 78, phần lớn mọi người đều đã an hưởng tuổi già, nhưng Roy Hodgson lại chọn một con đường khác. Cựu HLV đội tuyển Anh vừa tạo nên cú sốc lớn nhất làng túc cầu Anh khi trở lại dẫn dắt Bristol City, đội bóng đã sa thải ông cách đây 44 năm, để tham gia cuộc chiến trụ hạng tại Championship. Đây không chỉ là một bản hợp đồng ngắn hạn, mà còn là lời tuyên bố đầy cảm hứng về sức sống bền bỉ của một trong những chiến lược gia giàu kinh nghiệm nhất châu Âu.

Sự trở lại này diễn ra vô cùng bất ngờ. Sau khi rời Crystal Palace vào tháng 2-2024, chỉ 4 ngày sau khi bị ngất trong buổi tập, Hodgson đã chính thức giã từ. Ông sống cuộc sống yên bình tại Richmond, Tây London, tận hưởng những ngày tháng bên gia đình và dần thích nghi với nhịp sống không còn áp lực băng ghế chỉ đạo. Thế nhưng, số phận đã sắp đặt một lối rẽ bất ngờ khi ông nhận được cuộc gọi từ Richard Scudamore – cựu giám đốc điều hành Premier League và là một cổ động viên trung thành của Bristol City. Những cuộc trò chuyện tưởng chỉ để “xin ý kiến” nhanh chóng biến thành một thỏa thuận: Hodgson sẽ dẫn dắt đội bóng trong 7 trận cuối mùa giải, thay thế Gerhard Struber.

“Tôi rời đi với tư cách là một chủ nợ. Chúng tôi đã phải xuống ngân hàng cầu xin họ cho gia hạn thế chấp cho CLB”, Hodgson nhớ lại quãng thời gian khó khăn tại đây năm 1982. “Dù vậy, tôi có những kỷ niệm đẹp. Và bây giờ, mọi thứ xoay quanh hai từ: năng lượng và sự nhiệt huyết.” Câu nói ấy như một tuyên ngôn: tuổi tác không phải là rào cản khi trái tim vẫn còn cháy bỏng với nghề. Điều đáng nói, Hodgson không đến với vai trò “cố vấn” hay “người thầy tinh thần” – ông trực tiếp cầm lái, chỉ đạo chiến thuật và đối mặt với áp lực từng phút giây tại Championship, giải đấu được mệnh danh khắc nghiệt bậc nhất thế giới.

Điều khiến người hâm mộ ngạc nhiên hơn cả là phong độ thể chất của vị chiến lược gia 78 tuổi. Ông tự tin tuyên bố mình khỏe hơn so với thời điểm dẫn dắt Crystal Palace hai năm trước: “Tôi chắc chắn nhẹ hơn 5-6kg. Căn hộ của tôi có phòng gym, tôi đi bộ rất nhiều. Sức khỏe tổng thể khá tốt”. Vợ ông, bà Sheila, cũng sẽ cùng ông xuống vùng Tây Nam nước Anh, một sự hỗ trợ tinh thần quan trọng để ông có thể toàn tâm toàn ý với công việc. Hodgson cũng thừa nhận ông phải cẩn trọng với những căng thẳng nghề nghiệp, nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực lẫn tinh thần giúp ông tự tin bước vào nhiệm vụ mới.

Khi được hỏi về việc có cần trợ lý đắc lực Ray Lewington để hỗ trợ hay không, Hodgson đáp lại với chất giọng đầy tự tin: “Tôi không cần một chiếc nạng. Nếu có, tôi cần phải là điểm tựa cho câu lạc bộ, cho các cầu thủ, chứ không phải họ là điểm tựa cho tôi”. Ông cũng nhắc đến trường hợp của Mircea Lucescu (80 tuổi), người vừa bị ngất trên băng ghế chỉ đạo trên cương vị HLV của Rumania tranh play-off World Cup 2026, để khẳng định mình hiểu rõ những rủi ro nhưng sẽ làm việc một cách khoa học để không biến mình thành “Jock Stein thứ hai” – người đã qua đời vì đau tim khi đang dẫn dắt đội tuyển Scotland.

Hodgson là nhân vật mới nhất trong số những “cây đại thụ” trở lại đường pitch mùa này, bên cạnh Neil Warnock (77 tuổi) hay Martin O’Neill (74). Khi nhận xét về họ, Hodgson cười: “Họ chỉ là những đàn em thôi.” Với ông, tuổi tác chỉ là con số, và tình yêu với trái bóng tròn vẫn còn nguyên vẹn. Hành trình 44 năm sau ngày bị sa thải, Roy Hodgson trở lại Bristol City không chỉ để viết tiếp câu chuyện của riêng mình, mà còn để truyền cảm hứng cho tất cả những ai tin rằng: khi đam mê đủ lớn, không có giới hạn nào là tuyệt đối.

Những HLV lớn tuổi nhất trong lịch sử Premier League

Sự trở lại của Roy Hodgson một lần nữa đặt ra câu hỏi về ranh giới tuổi tác trong công việc đầy áp lực bậc nhất thế giới. Nhìn vào lịch sử Premier League, Hodgson chính là người nắm giữ kỷ lục về tuổi đời khi cầm quân, nhưng ông không phải là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Theo thống kê từ Opta Analyst, Roy Hodgson đứng đầu danh sách các HLV lớn tuổi nhất khi dẫn dắt Crystal Palace đối đầu Chelsea vào ngày 12-2-2024, ở độ tuổi 76 năm 187 ngày. Đó cũng là trận đấu cuối cùng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông tại đội bóng Nam London. Xếp ngay sau Hodgson là cố HLV Sir Bobby Robson, một huyền thoại của bóng đá Anh. Ông có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp khi dẫn dắt Newcastle United vào ngày 28-8-2004, ở tuổi 71 năm 192 ngày. Chỉ vài tuần sau đó, ông bị sa thải một cách đầy tranh cãi, khép lại hành trình tại Premier League. Không thể không nhắc đến Sir Alex Ferguson, người đã có trận đấu cuối cùng đầy cảm xúc với Manchester United vào ngày 19-5-2013 (hòa 5-5 với West Brom) khi ở độ tuổi 71 năm 139 ngày. Cho đến nay, ông vẫn là HLV lớn tuổi nhất giành được chức vô địch Premier League. Những cái tên khác cũng ghi dấu ấn ở độ tuổi "xưa nay hiếm" gồm: Neil Warnock (70 năm 162 ngày trong trận Cardiff thắng Man United năm 2019); Claudio Ranieri (70 năm 93 ngày tại Watford năm 2022); Guus Hiddink (70 năm 189 ngày); và Sam Allardyce (68 năm 221 ngày). Họ là những minh chứng sống cho thấy, với kinh nghiệm, sự đam mê và nền tảng thể lực tốt, các HLV vẫn có thể vận hành cỗ máy khổng lồ mang tên bóng đá ở độ tuổi mà nhiều người đã nghỉ hưu.

LONG KHANG