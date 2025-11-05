Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 80-100 HCV tại SEA Games 33

Đây là mục tiêu được Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt chia sẻ về nhiệm vụ chuẩn bị SEA Games 33.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 80 tới 100 HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sẽ có hơn 1.100 thành viên góp mặt SEA Games 33

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết mục tiêu của thể thao Việt Nam là phấn đấu giành từ 80 tới 100 HCV và đứng trong top 3 đoàn tại SEA Games 33 sẽ diễn ra ở Thái Lan tháng 12 sắp tới.

Theo tìm hiểu của SGGP, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có hơn 1.100 thành viên góp mặt tại SEA Games 33-2025. Trong đó, hơn 800 thành viên là lực lượng chủ lực của thể thao Việt Nam và hơn 300 thành viên góp mặt theo nguồn xã hội hóa từ các Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao.

Lãnh đạo ngành thể thao ưu tiên lựa chọn những gương mặt có chuyên môn tốt, đủ khả năng tranh chấp kết quả cao để trao cơ hội sang Thái Lan thi đấu lần này. Vào lúc này, tất cả các quốc gia tại Đông Nam Á đã đăng ký thẻ cho từng thành viên tham dự SEA Games 33-2025 với chủ nhà Thái Lan. Tuy nhiên, lực lượng chính thức vẫn được giữ kín nhằm đảm bảo chiến thuật trước thi đấu. Cách đây 2 năm, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32-2023 tại Campuchia với 1.003 thành viên. Lực lượng các HLV, VĐV của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32-2023 đã nỗ lực thi đấu và giành vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ

Ngày 5-11, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam làm việc với các bộ môn để rà soát thống nhất danh sách thành viên tham dự SEA Games 33-2025. Về cơ bản, lực lượng SEA Games 33-2025 của thể thao Việt Nam đã được xây dựng trong nhiều giai đoạn để có con người đảm bảo chuyên môn cao nhất. Vào lúc này, các đội tuyển thể thao đã phải kiểm tra kỹ các trường hợp tuyển thủ gặp chấn thương, từ đó phương án nhân sự thay thế kịp thời. Tuy nhiên, theo một số chia sẻ chuyên môn, chúng ta vẫn đảm bảo được các HLV, VĐV chủ lực sang Thái Lan tranh tài lần này.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng cho biết, thể thao Việt Nam sẽ hướng trọng tâm giành thành tích huy chương ở SEA Games 33-2025 đối với các môn thuộc nhóm Olympic và ASIAD đưa vào chương trình thi đấu.

Cuộc làm việc ngày 5-11 có ý nghĩa quan trọng với từng đội tuyển thể thao quốc gia bởi đây là lúc quyết định lực lượng cuối cùng sang Thái Lan thi đấu. Sau khi các thành viên được rà soát kỹ lưỡng, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam sẽ báo cáo và trình lãnh đạo Bộ VH-TT-DL danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 trước khi cấp quản lý ban hành quyết định thành lập.

Ngành thể thao sẽ lên kế hoạch tổ chức Lễ xuất quân dành cho các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 vào cuối tháng 11 trước khi lên đường thi đấu.

MINH CHIẾN