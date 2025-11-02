3 đơn vị truyền hình tại Việt Nam đã nhận quyền phát sóng SEA Games 33

Một số đơn vị truyền hình của Việt Nam sẽ có quyền phát sóng SEA Games 33-2025. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Theo tìm hiểu của SGGP, đã có 3 đơn vị truyền hình tại Việt Nam đã có quyền phát sóng trực tiếp các chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 33-2025. Mới nhất vào ngày 1-11, đơn vị FPT Play chia sẻ thông tin đã có được quyền phát sóng.

Đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam từng cho biết, tới lúc này bản quyền truyền hình SEA Games chưa thực hiện. Hiện tại, các quốc gia vẫn thực hiện các quy định của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đối với truyền thông, truyền hình dành cho SEA Games.

Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan của SEA Games 33-2025 đề ra mức phí 20.000 USD đối với mỗi đơn vị truyền hình của từng quốc gia tham dự Đại hội lần này phải trả để tham gia phát sóng các chương trình thi đấu trực tiếp theo nội dung của Ban tổ chức sản xuất. Tất cả vẫn đang thực hiện là phí tham gia, chưa phải bản quyền truyền hình. Ngoài ra, mỗi đơn vị truyền hình sẽ trả thêm 5.000 USD cho Ban tổ chức chủ nhà để đạt được phí kỹ thuật sóng sạch các chương trình khi tường thuật trực tiếp tại SEA Games 33-2025.

Đầu tháng 9 năm nay, chủ nhà Thái Lan đã tổ chức Hội nghị truyền thông, Truyền hình SEA Games 33-2025 lần thứ nhất ở Bangkok (Thái Lan). Đại diện của các đơn vị truyền thông, truyền hình ở khu vực Đông Nam Á và các đài quốc tế đã tham dự phiên làm việc trên (trong đó có các đại diện của Việt Nam). Đại diện cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) cho biết dự kiến có 25 môn thể thao tại SEA Games 33-2025 được sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp khi Đại hội diễn ra. Tuy nhiên, số môn, nội dung cụ thể chưa công bố.

Ban tổ chức SEA Games 33-2025 giao đầu mối tiếp nhận đăng ký về quyền phát sóng chương trình trực tiếp Đại hội lần này là Ủy ban Olympic các quốc gia. Sau đó, Ủy ban Olympic các quốc gia sẽ thông báo đến Ban tổ chức SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN