Thắng đậm Trung Quốc, futsal Việt Nam cầm chắc tấm vé dự Cúp châu Á

Phạm Đức Hòa cùng đồng đội gây ấn tượng bằng chiến thắng 7-2 trước đội chủ nhà Trung Quốc tại lượt trận thứ hai bảng E, thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Niềm vui của đội tuyển futsal Việt Nam khi tiến gần tấm vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Năm ngoái, tại vòng bảng Giải futsal châu Á 2024, đội tuyển futsal Việt Nam đầy chật vật mới thắng được Trung Quốc với tỷ số tối thiểu 1-0. Nhưng trong cuộc tái đấu sau hơn một năm, mọi thứ đã đảo chiều hoàn toàn với sức mạnh vượt trội mà thầy trò HLV Diego Giustozzi thể hiện trước đối thủ.

Chỉ mất 2 phút để Châu Đoàn Phát ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển futsal Việt Nam bằng pha dứt điểm cận thành. Ngay trong phút thứ 3, Vũ Ngọc Ánh lập cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0.

Dẫn trước 3 bàn, Đức Hòa cùng đồng đội chủ động giảm nhịp độ trận đấu, tạo ra thế trận chắc chắn ở phần sân nhà. Dù sức ép tấn công không còn dồn dập như đầu trận, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn ghi thêm 2 bàn trước khi hiệp 1 khép lại.

Đội tuyển futsal Việt Nam lấn lướt hoàn toàn so với Trung Quốc. ẢNH: ANH TRẦN

Phút thứ 10, Nguyễn Đa Hải thực hiện pha cài người rồi dứt điểm căng làm tung lưới Trung Quốc. Sáu phút sau, đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Thịnh Phát đệm bóng vào khung thành sau pha kiến tạo của Ngọc Ánh.

Đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận trong hiệp 2. Đến phút 33, Thịnh Phát tiếp tục lập công để nới rộng cách biệt. Một phút sau bàn thắng của Thịnh Phát, Gu Haitao nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi thô bạo với Đức Hòa. Chỉ vài giây sau khi có lợi thế thi đấu hơn người, chính Thịnh Phát nâng tỷ số lên 7-0, hoàn tất cú hat-trick trong trận đấu.

Đến phút 34, Paiheiertudahong rút ngắn tỷ số xuống 1-7 cho Trung Quốc trên chấm luân lưu 10m, do đội tuyển Việt Nam phạm 6 lỗi tổng hợp. Trước khi trận đấu khép lại, Yimuran Yimanu ghi thêm một bàn danh dự, khép lại thất bại 2-7 của Trung Quốc.

Đội tuyển futsal Việt Nam chỉ cần hòa Lebanon ở lượt trận cuối sẽ đoạt vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Chiến thắng đậm trước Trung Quốc giúp đội tuyển futsal Việt Nam củng cố vị trí đầu bảng. Sau 2 trận, thầy trò HLV Giustozzi giành 6 điểm tuyệt đối, ghi 16 bàn và để thủng lưới 3 bàn, hiệu số +13. Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 24-9, Đức Hòa cùng đồng đội chỉ cần hòa Lebanon là sẽ đoạt vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026.

Ở trận đấu sớm diễn ra chiều 22-9, Lebanon bất ngờ bị đối thủ yếu Hồng Kông (Trung Quốc) cầm hòa 1-1. Kết quả này khiến đại diện Tây Á tạm xếp nhì bảng E với 4 điểm, còn Hồng Kông (Trung Quốc) vượt mặt Trung Quốc để tạm đứng hạng 3 với 1 điểm.

HỮU THÀNH