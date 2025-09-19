HLV futsal Việt Nam đánh giá cao Trung Quốc tại vòng loại châu Á

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển futsal Việt Nam đánh giá cao chủ nhà Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh vòng loại Giải futsal châu Á 2026 là thử thách không hề dễ dàng.

HLV Diego Giustozzi tự tin vào năng lực của các tuyển thủ futsal Việt Nam. ẢNH: ANH TRẦN

Sáng 19-9, tại Trung tâm liên hợp thể thao Linping (Hàng Châu, Trung Quốc), buổi họp báo trước thềm bảng E thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026 đã diễn ra. Đại diện đội tuyển futsal Việt Nam tham dự sự kiện là HLV Diego Giustozzi và đội trưởng Phạm Đức Hòa.

HLV Diego Giustozzi chia sẻ: “Với cá nhân tôi, đây là một bảng đấu đầy thử thách. Có thể sẽ có nhiều ý kiến khác nhau về trình độ các đội, nhưng theo tôi cả ba đối thủ Trung Quốc, Hồng Kông - Trung Quốc và Lebanon đều là những đội bóng chất lượng. Chắc chắn đây không phải bảng đấu dễ dàng. Ban huấn luyện luôn cố gắng chuẩn bị cho các cầu thủ tâm lý thi đấu vững vàng. Tôi tin vào các học trò của mình, và chỉ cần họ tự tin là chính họ, chúng tôi sẽ không có vấn đề gì phải e ngại”.

Trước đó, tại vòng bảng Giải futsal châu Á 2024, thầy trò HLV Diego từng thắng Trung Quốc 1-0, nhưng lần tái đấu sắp tới được hứa hẹn đầy thử thách với toàn đội.

Toàn cảnh buổi họp báo trước thềm bảng E thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Chiến lược gia người Argentina cho biết đội tuyển futsal Việt Nam đã có sự chuẩn bị nghiêm túc với 3 tuần tập luyện tại Việt Nam, tiếp đó là 10 ngày tập huấn tại Kuwait và Trung Quốc. “Tôi nghĩ toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ lần này”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đội trưởng Phạm Đức Hòa cũng khẳng định quyết tâm: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành số điểm tối đa và mang đến những màn trình diễn thuyết phục nhất”.

Theo lịch, futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hồng Kông - Trung Quốc (14g30 ngày 20-9), Trung Quốc (18g30 ngày 22-9) và Lebanon (14g30 ngày 24-9), đều tại nhà thi đấu Linping Sport Center Gymnasium.

Việc được cọ xát với những đối thủ mạnh trong giai đoạn chuẩn bị vừa qua được kỳ vọng sẽ giúp tuyển futsal Việt Nam tự tin hơn, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ để hướng đến mục tiêu vượt qua vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Chiều cùng ngày, Đức Hòa cùng đồng đội sẽ bước vào buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân gặp Hồng Kông - Trung Quốc.

HỮU THÀNH