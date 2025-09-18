Tâm lý thoải mái, tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng chinh phục tấm vé châu Á

Sau giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự hỗ trợ tốt nhất từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban Tổ chức nước chủ nhà Trung Quốc, đội tuyển futsal Việt Nam đang mang tâm lý thoải mái, sẵn sàng bước vào chiến dịch vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam được tạo điều kiện tham quan, thư giãn tại Hàng Châu (Trung Quốc). ẢNH: ANH TRẦN

Hai ngày trước trận ra quân với Hồng Kông (Trung Quốc), đội tuyển futsal Việt Nam đã có buổi tham quan, thư giãn tại thành phố Hàng Châu nhằm tái tạo năng lượng, giải toả áp lực và lên dây cót tinh thần tốt nhất. Việc tạo điều kiện nghỉ ngơi đan xen giữa quá trình tập luyện giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi duy trì trạng thái cân bằng cả về thể chất lẫn tâm lý.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có mặt tại Trung Quốc từ ngày 15-9, sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Kuwait với 2 trận giao hữu chiến thắng trước đội chủ nhà. Trong khoảng thời gian tại Trung Quốc, toàn đội đóng quân và tập luyện tại cụm liên hợp thể thao Linping. Theo Trưởng đoàn Trần Anh Minh, đây là tổ hợp hiện đại bậc nhất với đầy đủ sân futsal, sân cỏ và các nhà thi đấu đa năng, chỉ cách nơi lưu trú khoảng 10 phút di chuyển.

Các thành viên của đội tuyển futsal Việt Nam mang tâm lý thoải mái trước khi bước vào giải đấu chính thức. ẢNH: ANH TRẦN

Còn HLV Diego Giustozzi thì tỏ ra hài lòng với quá trình chuẩn bị của đội tuyển futsal Việt Nam. Ông nói: "Tôi rất hạnh phúc với 2 trận giao hữu ở Kuwait. Tôi đã thử nghiệm tất cả các cầu thủ và đội tiếp tục duy trì tinh thần thi đấu rất mạnh mẽ. Chúng tôi đã cải thiện rõ rệt về chiến thuật, đặc biệt là kỹ năng cá nhân. Sự phát triển của đội không chỉ ở hiện tại mà còn hướng đến tương lai dài hạn".

Việc có mặt sớm tại địa điểm thi đấu giúp đội tuyển futsal Việt Nam làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi, đồng thời hoàn thiện chiến thuật và khắc phục điểm yếu trước khi chính thức bước vào tranh tài. Hiện tại, tình hình sức khoẻ của Phạm Đức Hòa cùng đồng đội ổn định, đảm bảo 100% thể lực cho mục tiêu giành vé dự vòng chung kết.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ Gen Z đầy tiềm năng. ẢNH: ANH TRẦN

Ngày mai (19-9), HLV Diego sẽ đại diện đội tuyển futsal Việt Nam tham dự buổi họp báo trước thềm vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Còn theo lịch thi đấu, toàn đội sẽ lần lượt chạm trán Hồng Kông - Trung Quốc (ngày 20-9), Trung Quốc (22-9) và Lebanon (24-9). Với quá trình chuẩn bị nghiêm túc và sự đầu tư bài bản, thầy trò HLV Diego đặt mục tiêu góp mặt tại vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm đội mạnh nhất châu lục.

HỮU THÀNH