Đoạt vé dự Cúp châu Á là điều bắt buộc với futsal Việt Nam

Đội tuyển futsal Việt Nam tự tin cạnh tranh vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Thầy trò HLV Diego Giustozzi trở lại vòng loại Giải futsal châu Á với vị trí hạt giống số 1, nhờ thành tích lọt vào vòng tứ kết cũng tại sân chơi châu lục hồi năm ngoái. Dù phải sang Trung Quốc để tranh suất dự vòng chung kết với đội chủ nhà, cùng hai đối thủ khác là Lebanon và Hồng Kông (Trung Quốc), nhưng Phạm Đức Hòa cùng đồng đội vẫn được đánh giá cao nhất.

Khâu chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển futsal Việt Nam chính là nền tảng tạo ra hy vọng cho người hâm mộ. Toàn đội có mặt tại Trung Quốc từ hôm 15-9, tức có đến 5 ngày làm quen với sân bãi, khí hậu, đồ ăn… ở nơi thi đấu trước khi bước vào trận ra quân. Trước đó, đích thân Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú còn bay sang Kuwait để tiếp lửa cho Đức Hòa cùng đồng đội trong thời gian tập huấn tại nước bạn. Công tác hậu cần chỉ là một lát cắt cho thấy thầy trò HLV Giustozzi giữ vững sự tập trung tối đa cho giải đấu châu lục, đồng thời thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với các đối thủ.

Như chia sẻ của thủ quân Đức Hòa trước khi lên đường: “Bảng đấu của vòng loại lần này khó khăn hơn so với những lần trước, khi Lebanon là ẩn số, còn Trung Quốc đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, mục tiêu của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn là phấn đấu giành vị trí nhất bảng”.

Thực tế, đội tuyển futsal Việt Nam hội quân trở lại tại TPHCM từ giữa tháng 8 và đã có một tháng chuẩn bị cho vòng loại Giải futsal châu Á 2026. Trên hành trình rèn quân vừa qua, vì những lý do khác nhau, đội tuyển futsal Việt Nam đã nói lời chia tay với ala từng sát cánh tại Giải futsal châu Á 2024 là Trần Nhật Trung và chân sút xuất sắc Nguyễn Minh Trí. Trước đó, thủ môn kỳ cựu Hồ Văn Ý đứt dây chằng nên kết thúc sớm mùa giải 2025.

Việc không có Minh Trí, Văn Ý và Nhật Trung để lại nhiều tiếc nuối cho toàn đội, song HLV Giustozzi vẫn tiếp tục đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ đang có trong tay.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng và nhiệt huyết. ẢNH: ANH TRẦN

Kể từ khi trượt tấm vé dự Futsal World Cup 2024, chiến lược gia người Argentina gần như đã làm mới hoàn toàn đội tuyển futsal Việt Nam. Bắt đầu từ Giải futsal Đông Nam Á 2024, giải đấu mà toàn đội đoạt vị trí á quân, những gương mặt mới đầy tiềm năng như Phạm Văn Tú, Nguyễn Đa Hải, Vũ Ngọc Ánh, Trịnh Công Đại… đã dần vươn lên bằng năng lực chuyên môn để trở thành trụ cột không thể thiếu trong đội hình. Ngoại trừ thủ quân Đức Hòa đã ngoài tuổi 30, tất cả cầu thủ còn lại đều sinh từ năm 1997 trở về sau, tức đang bước vào độ chín của sự nghiệp.

Trong 6 bàn thắng mà toàn đội ghi vào lưới Kuwait ở hai trận giao hữu gần nhất, Ngọc Ánh lập cú đúp, còn các pha lập công còn lại được thực hiện bởi chính Đa Hải, Công Đại, đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Thịnh Phát và đội phó Nguyễn Mạnh Dũng. Điều này cho thấy một đội tuyển futsal Việt Nam có sự kết dính giữa các cựu binh và những nhân tố trẻ, từ đó tạo nên một lối tấn công đa dạng, biết cách giải quyết vấn đề trên sân.

Tất nhiên, ba bàn thua phải nhận qua hai trận đấu với Kuwait cũng chỉ ra lỗ hổng ở tuyến phòng ngự của đội tuyển futsal Việt Nam. Nhưng khi giải đấu đang cận kề, HLV Giustozzi sẽ còn thêm những điều chỉnh để giúp các học trò hoàn thiện kỹ năng, tự tin và sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang trải qua 5 kỳ futsal châu Á liên tiếp góp mặt tối thiểu đến vòng tứ kết. Vậy nên, việc vượt qua vòng loại của mùa giải 2026 cũng chính là điều bắt buộc với thầy trò HLV Giustozzi, nếu muốn nghĩ đến xa hơn là mục tiêu dự Futsal World Cup 2028.

HỮU THÀNH