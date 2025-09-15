Tuyển futsal Việt Nam đến Trung Quốc, chia tay người hùng World Cup

Sau hơn 20 tiếng di chuyển từ Kuwait, đội tuyển futsal Việt Nam đã có mặt tại Hàng Châu (Trung Quốc) rạng sáng 15-9 để chuẩn bị cho vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Các tuyển thủ futsal Việt Nam rạng ngời khi đặt chân đến Trung Quốc. ẢNH: ANH TRẦN

Phạm Đức Hòa cùng đồng đội di chuyển qua chặng quá cảnh tại Dubai trước khi đặt chân đến Hàng Châu lúc 0g30 (giờ địa phương). Ngay trong ngày, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã bước vào buổi tập đầu tiên tại địa điểm thi đấu Linping Sport Center Gymnasium.

Cụ thể, vào buổi sáng, các cầu thủ được rèn vận động nhẹ để làm quen múi giờ, hồi phục thể trạng sau chuyến bay dài. Buổi chiều, toàn đội tiếp tục rèn chiến thuật, tập trung vào khả năng phòng ngự và chuyển trạng thái nhanh.

Trước khi rời Kuwait, HLV Diego Giustozzi đã chốt danh sách 14 cầu thủ. Hai gương mặt lỡ hẹn với vòng loại Giải futsal châu Á 2026 là Nguyễn Văn Tuấn và đặc biệt cựu binh Nguyễn Minh Trí. Trong đó, việc Minh Trí nói lời chia tay để lại nhiều sự tiếc nuối nhất, bởi anh là một trong những chân sút xuất sắc bậc nhất lịch sử futsal Việt Nam, cũng là tuyển thủ duy nhất ghi bàn ở hai kỳ Futsal World Cup năm 2016 và 2021.

Đội tuyển futsal Việt Nam tập luyện tại địa điểm tổ chức vòng loại Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Ông Trần Anh Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kiêm Trưởng đoàn đội tuyển futsal Việt Nam, chia sẻ: “Ban huấn luyện đã rút gọn danh sách xuống còn 14 cầu thủ theo quy định của giải, đây là quyết định khó khăn vì tất cả đều thể hiện tốt trong đợt tập huấn. Toàn đội rất tự tin, tập trung tối đa cho từng buổi tập để hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng”.

Tại bảng E thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam lần lượt gặp Hồng Kông (Trung Quốc) (vào ngày 20-9), Trung Quốc (ngày 22-9) và Lebanon (ngày 24-9). Với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trong nước và 2 trận giao hữu bổ ích với Kuwait, thầy trò HLV Diego Giustozzi đặt mục tiêu giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm đội futsal hàng đầu châu lục.

Danh sách đội tuyển futsal Việt Nam tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2026

HỮU THÀNH