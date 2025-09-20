Tuyển futsal Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại vòng loại châu Á

Phạm Đức Hòa cùng đồng đội thắng dễ đối thủ yếu Hồng Kông (Trung Quốc) tỷ số 9-1 tại trận ra quân bảng E thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng loại Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Lợi thế được chọn làm hạt giống số 1 giúp đội tuyển futsal Việt Nam có lịch thi đấu đi từ dễ đến khó tại vòng loại Giải futsal châu Á 2026. Hồng Kông (Trung Quốc) xếp thứ 123 trên bảng xếp hạng FIFA, kém đội tuyển futsal Việt Nam đến 97 bậc.

Nên ngay sau tiếng còi khai cuộc từ trọng tài Hasan Al Gburi (Iraq), đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã nhanh chóng đẩy cao đội hình, tạo sức ép lớn lên phần sân đối thủ. Mất 6 phút để Châu Đoàn Phát mở tỷ số bằng cú dứt điểm tinh tế xuyên qua hai chân hậu vệ đối phương. Chỉ một phút sau, đương kim Quả bóng vàng Thịnh Phát tận dụng sai lầm của thủ môn Hồng Kông (Trung Quốc), nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 11, Nhan Gia Hưng nâng tỷ số lên 3-0 với một cú sút quyết đoán từ góc hẹp. Dù đối phương nỗ lực tổ chức phản công, thủ môn Phạm Văn Tú đã xuất sắc cản phá hai cú sút nguy hiểm ở phút 12 và phút 16.

Phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, đội tuyển futsal Việt Nam ghi liền hai bàn thắng. Nguyễn Đa Hải sút căng như kẻ chỉ để nâng tỷ số lên 4-0, trước khi đội trưởng Đức Hòa nới rộng khoảng cách lên thành 5 bàn sau pha phối hợp đẹp mắt với đồng đội.

Đội hình của đội tuyển futsal Việt Nam tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Đầu hiệp 2, dù bất ngờ để thủng lưới từ cú dứt điểm của Lee Ho Yin bên phía Hồng Kông (Trung Quốc), nhưng đội tuyển futsal Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 21, Từ Minh Quang tái lập cách biệt 5 bàn với cú dứt điểm nhẹ nhàng để đánh bại thủ môn đối phương.

Thế trận hoàn toàn nghiêng về phía các học trò của HLV Diego Giustozzi. Đội tuyển futsal Việt Nam chủ động chơi phản công và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ. Phút 32, Hong Kong (Trung Quốc) chỉ còn chơi với 4 người sau khi Chow Ka Lok Leo bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng nguy hiểm.

Lợi thế hơn người giúp đội tuyển futsal Việt Nam dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Minh Quang ghi bàn thứ 7 sau pha kiến tạo của Đa Hải ở phút 33. Sau đó, Mạnh Dũng tận dụng tình huống power-play của Hong Kong để sút tung lưới, nâng tỷ số lên 8-1.

2 giây trước khi trận kết thúc, Minh Quang hoàn tất cú hat-trick để ấn định chiến thắng 9-1 cho đội tuyển futsal Việt Nam.

Gần như chắc chắc đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tạm dẫn đầu bảng E sau lượt trận đầu tiên. Bởi vào lúc 18g30 cùng ngày, đội chủ nhà Trung Quốc cùng Lebanon gặp nhau trong trận cầu được nhận định cân tài cân sức. Sau đây hai ngày, Đức Hòa cùng đồng đội bước vào lượt trận thứ hai gặp Trung Quốc. Đây được xem thử thách đầu tiên của thầy trò HLV Giustozzi tại vòng loại.

HỮU THÀNH