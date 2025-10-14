Thái Lan nỗ lực chuẩn bị cho SEA Games 33

Các thông tin về sự chuẩn bị SEA Games 33-2025 đã được chủ nhà Thái Lan chia sẻ trong phiên họp của Hội nghị quan chức cấp cao thể thao ASEAN 16 (SOMS-16).

Linh vật của SEA Games 33-2025 được chủ nhà Thái Lan thông tin. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tại phiên họp thứ 2 của Hội nghị diễn ra chiều ngày 13-10, các quốc gia đều quan tâm về sự chuẩn bị của chủ nhà Thái Lan đối với SEA Games 33-2025 và ASEAN Para Games.

Theo chia sẻ từ đại diện chủ nhà Thái Lan, mọi công tác đang được nỗ lực hoàn thành để kỳ Đại hội SEA Games 33-2025 sẽ diễn ra hấp dẫn nhất. Theo kế hoạch, SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9-12 tới 20-12 tại các địa điểm ở Bangkok, Chonburi, Shongkhla. SEA Games 33-2025 có 50 môn thể thao và 574 nội dung thi đấu. Trong khi đó, ASEAN Para Games 2025 sẽ diễn ra tại Nakhon Ratchasima từ 20-1 tới 26-1-2026.

Đại diện thể thao Thái Lan thông tin về công tác chuẩn bị SEA Games 33-2025. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Lễ rước đuốc SEA Games 33 sẽ chính thức khởi động vào ngày 16-11. Chương trình thực hiện qua các địa điểm tại Bangkok, Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Từ ngày 17 tới 19-10 tới đây, chủ nhà Thái Lan sẽ tổ chức phiên họp kỹ thuật dành cho đại diện các đoàn thể thao tham dự nhằm rà soát chuyên môn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các quốc gia thành viên. Với khẩu hiệu “Inclusivity and Sustainability” (Hòa nhập và Phát triển bền vững), Thái Lan khẳng định quyết tâm tổ chức một kỳ đại hội ấn tượng, lan tỏa tinh thần hợp tác và phát triển bền vững của thể thao Đông Nam Á.

Tại ngày 13-10, chủ nhà Thái Lan giới thiệu phiên bản mới của linh vật có tên gọi “The San”, biểu tượng chính thức của SEA Games 33-2025 và ASEAN Para Games 2025.

MINH CHIẾN