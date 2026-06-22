Tây Ban Nha – Saudi Arabia 4-0: Yamal chạm mốc kỷ lục của huyền thoại Pele

Một kết quả không bất ngờ khi Tây Ban Nha giành chiến thắng cách biệt trước đội bóng dến từ châu Á. Họ vẫn chiếm ưu thế áp đảo ở các thông số kỹ thuật trước Saudi Arabia như từng thực hiện trước Cape Verde, nhưng sự khác biệt lớn nhất các các chân sút đã khai hỏa thành công.

Đồng đội chia vui cùng Yamal sau bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Chỉ 1 lần lập công trong “cơn mưa” bàn thắng mà Tây Ban Nha thực hiện trước Saudi Arabia, nhưng cũng đủ để cho Lamine Yamal trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử World Cup ghi bàn mở tỷ số khi chưa quá 18 tuổi. Trước chân sút này là huyền thoại Pele, người được mệnh danh là “Vua bóng đá” khi ông “xé lưới” Xứ Wales tại World Cup 1958 ở tuổi 17.

Tương tự như trận ra quân, Tây Ban Nha nhanh chóng lao lên tấn công và dồn dập tạo sức ép trước khung thành thủ môn Saudi Arabia. Được đá chính ngay từ đầu, Yamal đã thi đấu đầy năng động và luôn làm nóng hàng phòng ngự đối phương. Chân sút trẻ này đã kịp tạo dấu ấn ở bàn thắng đầu tiên của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 vào phút thứ 10. Pha bứt tốc nhanh của Mikel Oyarzabal ở biên trái trước khi thực hiện pha căng ngang hiểm hóc, Yamal băng nhanh vào đệm bóng cận thành lập công cho Tây Ban Nha.

Thắng 4-0 chung cuộc, Tây Ban Nha tạm dẫn đầu bảng H.

Tây Ban Nha tiếp tục duy trì sức ép bên phần sân Saudi Arabia với lối chơi quen thuộc là kiểm soát bóng, ban bật nhanh bằng những đường chuyền ngắn. Phút 21, cách biệt bàn thắng được nhân đôi và người lập công cho Tây Ban Nha là Mikel Oyarzabal. Cũng chính chân sút này là tác giả bàn thắng thứ 3 cho Tây Ban Nha vào phút 24.

Tạo cách biệt 3 bàn chỉ sau 25 phút cùng thế trận lấn lướt hoàn toàn, Tây Ban Nha như “múa” trước các cầu thủ Saudi Arabia. Sang đầu hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục có bàn thắng thứ tư sau pha phản lưới nhà của Hassan Al Tambakti. Dù chủ động giảm tốc độ nhưng Tây Ban Nha vẫn kiểm soát tốt khu vực giữa sân, không tạo nhiều cơ hội cho đối phương lên bóng.

Thắng cách biệt 4-0, Tây Ban Nha tạm vươn lên dẫn đầu bảng H.

QUỐC CƯỜNG