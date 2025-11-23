Tận lực vì vinh quang thể thao Việt Nam

Vài ngày sau khi đăng ký lịch làm việc với lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG), phóng viên Báo SGGP đã được tác nghiệp tại “đại bản doanh” của các đội tuyển quốc gia khu vực phía Nam đang ráo riết chuẩn bị cho SEA Games 33.

Đội tuyển nam bóng ném trong nhà Việt Nam luyện tập chuẩn bị cho SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Quyết tâm lập kỳ tích

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn nước rút quan trọng nhất trong công tác chuẩn bị cho SEA Games 33, trong đó có thực hiện "cấm trại" nâng cao chuyên môn ở các trung tâm huấn luyện.

Trung tâm HLTTQG là nơi "đóng quân" của 30 đội tuyển (khu vực phía Nam), đang gấp rút hoàn thiện lực lượng lẫn chuyên môn cho đại hội thể thao khu vực ở Thái Lan vào tháng 12. Thời gian qua, trung tâm đã chủ động xây dựng những phương án tập trung tập huấn của các đội tuyển, qua đó đảm bảo các công tác về chuyên môn, dinh dưỡng, hậu cần... cho vận động viên (VĐV).

Trở về từ chuyến tập huấn Mông Cổ trong tháng 10 vừa qua, các võ sĩ judo Việt Nam đã có được vô số kinh nghiệm quý báu. Trên sàn tập của Trung tâm HLTTQG, các võ sĩ trẻ luyện tập các kỹ thuật cầm nắm áo để chiếm ưu thế, cách khống chế gây khó khăn cho đối phương, cùng với những bài tập tình huống hiệu quả trong thi đấu.

Không kém cạnh đàn anh, đàn chị giàu kinh nghiệm, 2 gương mặt Lê Đức Đông (hạng 81kg nam) và Dương Thanh Thanh (hạng trên 78kg nữ) đến từ đội tuyển judo trẻ quốc gia đã chứng minh được năng lực của bản thân để giành suất chính thức góp mặt ở SEA Games 33.

Đánh giá về các học trò của mình, huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Quốc Thắng (đội tuyển judo trẻ quốc gia) chia sẻ: "Với 2 tuyển thủ trẻ, được góp mặt vào đội hình đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 33 là niềm vinh dự lẫn trách nhiệm cao, do đó đều hướng đến mục tiêu là vào chung kết và tranh chấp HCV". Riêng võ sĩ Thanh Thanh, do hạng cân trên 78kg nữ khá ít VĐV nên ban huấn luyện đã điều chỉnh kế hoạch tập chung với các võ sĩ nam hạng cân nặng nhằm huấn luyện chuyên môn tốt nhất...

Võ sĩ Dương Thanh Thanh hào hứng cho biết: "Ban huấn luyện đã điều chỉnh các giáo án giúp tôi cải thiện tốc độ lẫn tính linh hoạt để có trạng thái tốt nhất ở SEA Games sắp tới. Tôi quyết tâm bảo vệ HCV từng giành được ở SEA Games 32".

Tại khu vực sàn tập kickboxing, các võ sĩ cũng đang trong quá trình khổ luyện 3 buổi/ngày để có thể đạt điểm rơi phong độ tốt nhất vào những ngày thi đấu ở tháng 12. Đội hình tuyển kickboxing Việt Nam gồm 3 VĐV: Bùi Thị Yến Nhi (Low kick, hạng 48kg nữ), Hoàng Thị Thùy Giang (hạng 50kg nữ), Nguyễn Đình Minh Khuê (Low kick, hạng 51kg nam).

Lần đầu dự SEA Games, nhưng nữ võ sĩ Bùi Thị Yến Nhi rất quyết tâm: "Tôi muốn giành thành tích cao nhất cho đoàn thể thao Việt Nam. Hiện tại, HLV tập trung vào giáo án giúp tôi nâng cao thể lực và đi sâu hoàn thiện kỹ thuật. Dù có phần vất vả khi đang trong quá trình ép cân để phù hợp với nội dung thi đấu, nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua tất cả vì màu cờ sắc áo".

Theo HLV Lê Duy Nguyên (đội tuyển kickboxing quốc gia), các tuyển thủ vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Thái Lan để nâng cao thể lực, kỹ thuật và chuyên môn. Thời điểm này, các VĐV sẽ tập tại Trung tâm HLTTQG để điều chỉnh điểm rơi phong độ cũng như cân nặng của mình, phù hợp với nội dung thi đấu ở SEA Games 33.

Sự trở lại của các nhà vô địch

Trở lại sau thời gian vắng mặt ở SEA Games 32, đội tuyển nam bóng ném trong nhà Việt Nam đặt quyết tâm bảo vệ thành công HCV từng giành được ở SEA Games 31. Đội có 21 thành viên (3 HLV và 18 VĐV).

Theo chia sẻ của HLV trưởng Tăng Quý Minh, sau giai đoạn nước rút cuối cùng, ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách còn 16 VĐV để lên đường sang Thái Lan sẵn sàng cho các trận tranh tài. Hiện đội có lịch tập luyện 2 buổi/ngày để hoàn thiện đội hình trước thềm SEA Games 33 diễn ra. Trong giai đoạn này, ban huấn luyện có những điều chỉnh về đội hình cũng như chiến thuật để các đối thủ khó lòng "bắt bài" đội tuyển Việt Nam.

Tuyển thủ Liêu Gia Kiện bày tỏ: "Chúng tôi không được chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào. Những quan tâm, hỗ trợ của các lãnh đạo ban, ngành, sự tiếp sức từ người hâm mộ giúp chúng tôi càng thêm quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vương trên đất Thái".

Lực lượng điền kinh (khu vực phía Nam) có 6 VĐV ở các nội dung: marathon nam/nữ, ném lao nam, đẩy tạ, ném đĩa nữ, 400m rào nam. Mỗi ngày với 2 buổi tập sáng - chiều, các tuyển thủ chẳng ngại cái nắng nóng “như đổ lửa” trên sân vận động, ra sức tập luyện với mong muốn sẽ lập nên thành tích cao ở đại hội sắp tới.

Theo HLV Cao Thanh Vân (đội tuyển điền kinh quốc gia), kỳ vọng HCV đặt vào nội dung marathon và ném lao nam: "Thời điểm này, chúng tôi ưu tiên việc giữ sức khỏe và thể lực cho tuyển thủ. Ban huấn luyện đề ra những giáo án giúp các em hoàn thiện kỹ thuật, chuyên môn ổn định và sức mạnh bộc phát, với kỳ vọng về một kỳ đại hội thành công".

VĐV ném lao Nguyễn Hoài Văn bày tỏ: "Đã 5 kỳ SEA Games mà tôi có cơ hội tham dự, dẫu vậy tinh thần cống hiến, sẵn sàng giành thành tích cao nhất cho thể thao Việt Nam vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Dù rằng phải đối mặt với đối thủ từ Thái Lan và Indonesia rất mạnh, nhưng tôi quyết tâm nỗ lực hết mình để mang về thành tích".

Tuyển thủ ném lao Nguyễn Hoài Văn được kỳ vọng giành HCV SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng chung mục tiêu "săn" huy chương trên đất Thái, tuyển thủ Phasiro (hạng trên 77kg nữ, đội tuyển cử tạ Việt Nam) chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 tôi có cơ hội tham dự SEA Games và kỳ vọng tái lập thành tích huy chương ở đại hội lần này. Giai đoạn này, tôi được tập theo giáo án 2 buổi/ngày, giảm các bài tập nặng để tránh chấn thương đáng tiếc có thể gặp phải, gây ảnh hưởng đến thành tích".

Trong thời điểm tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33, mỗi VĐV trọng điểm được đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng 480.000 đồng/ngày, giúp duy trì thể lực, tinh thần và phong độ tốt nhất hướng tới thành tích cao tại đại hội. Các VĐV tại Trung tâm HLTTQG được đảm bảo 4 bữa ăn/ngày với 6-8 món/bữa, tùy thuộc đặc điểm của mỗi môn thể thao.

NGUYỄN ANH