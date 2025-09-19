Sydney McLaughlin-Levrone đạt thành tích nhanh thứ 2 lịch sử ở cự ly chạy 400m nữ

Ngôi sao điền kinh người Mỹ - cô Sydney McLaughlin-Levrone đã đạt thành tích nhanh thứ 2 lịch sử từ trước đến nay để giành HCV ngoạn mục cự ly chạy 400m nữ tại Giải vô địch điền kinh thế giới đang diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản).

McLaughlin-Levrone "vô song"

Trên khắp các trang mạng xã hội, người ta đang gọi cô McLaughlin-Levrone là “vô song”, khi nữ VĐV 26 tuổi người Mỹ chạy vòng thi chung kết với thành tích là 47,78 giây ở trên đường chạy trơn trượt dưới trời mưa tại SVĐ Quốc gia Tokyo (Nhật Bản).

Đây là thành tích giúp Sydney phá vỡ Kỷ lục của giải đấu - cột mốc 47,99 giây do “tiền bối” Jarmila Kratochvilova (người Tiệp Khắc) thiết lập vốn đã đứng vững với thời gian suốt từ năm 1983 cho đến tận ngày hôm nay. Lịch sử lại được viết lên.

Trong khi đó, ĐKVĐ giải kiêm HCV Olympic Marileidy Paulino chỉ giành HCB với thành tích 47,98 giây (phá Kỷ lục quốc gia của CH Dominic) và đây cũng là thành tích nhanh thứ 3 mọi thời đại. Salwa Eid Naser của Bahrain giành HCĐ 48,19 giây...

“Điều quan trọng là, phải cố gắng giữ tinh thần thật thoải mái nhất có thể!”, McLaughlin-Levrone - người đã ghi nhận công lao của HLV Bobby Kersee ở trong quá trình chuyển đổi cô từ cự ly chạy vượt rào 400m (nội dung cô đã giành HCV Olympic và giữ KLTG) sang nội dung thi đấu này, cho biết.

“Cuối cùng, đây không phải là danh hiệu mà tôi muốn giữ; mà là danh hiệu mà tôi phải giành được”, cô nói, “Bobby lúc nào cũng dùng thuật ngữ quyền anh. Ông ấy nói: “Cô phải bước ra ngoài kia và giành lấy chiếc đai vô địch, nó không phải của cô, và cô phải nỗ lực để giành lấy được nó”.

“Vậy nên, khi bước ra đường chạy, tôi thực sự chỉ muốn chạy hết sức - hết tốc lực của mình, và tôi rất biết ơn vì chúng tôi đã thành công trong cuộc đua ngày hôm nay”, McLaughlin-Levrone “vô song” hạnh phúc chia sẻ - sau vinh quang mới nhất.

Sau khi phá vỡ KLQG ở vòng chạy bán kết, McLaughlin-Levrone dường như đã sẵn sàng tạo nên điều gì đó lớn lao trong vòng thi đấu chung kết, thậm chí có thể đe dọa cả KLTG 40 năm tuổi của Marita Koch - là cột mốc thành tích 47,60 giây.

Và điều đó đã được chứng minh. McLaughlin-Levrone được xếp vào làn số 5, ngay bên cạnh Roxana Gomez của Cuba và Nhà ĐKVĐ thế giới trong nhà người Anh - Amber Anning. Nhiệt độ tại SVĐ Quốc gia đã giảm xuống do thời tiết oi bức gần đây, và mưa liên tục rơi.

Nhưng đường đua ướt mưa không làm thay đổi được gì, khi mà McLaughlin-Levrone bứt phá. Đến giữa chặng, cô đã vượt qua Anning, và cô chạy một khúc cua đẹp mắt để vươn lên dẫn trước khi bắt đầu lao vào đoạn đường thẳng đến vạch đích.

Paulino thoáng trông như thể có thể gây áp lực từ làn chạy phía ngoài, nhưng McLaughlin-Levrone, với đôi mắt dán chặt vào đồng hồ, đã dùng hết sức mạnh của cơ thể để đẩy mình về đích. Cô đã phá Kỷ lục giải đấu, nhưng vẫn kém xa KLTG do “nữ tiền bối” CHDC Đức thiết lập tại thành phố Canberra hồi năm 1985, một trong những kỷ lục lâu đời nhất lịch sử.

Chiến thắng của cô sẽ góp phần lớn vào việc dập tắt những lời chỉ trích, những người đã đặt câu hỏi về quyết định từ bỏ nội dung 400m vượt rào, nội dung mà cô đã bất bại trong 6 mùa giải, để tập trung vào đường chạy nước rút.

“Tôi biết có rất nhiều người nghi ngờ việc tôi chuyển sang chạy nước rút, và tôi chỉ muốn chứng minh rằng mình có thể làm được. Tôi xem mọi thứ trên mạng. Tôi nghe mọi người nói gì, và cuối cùng, điều đó vẫn ổn. Tôi nghĩ thành công làm nên sự tuyệt vời của môn thể thao này. Tôi nghĩ họ vẫn muốn chứng kiến ​​những màn so tài đỉnh cao".

“Các khán giả, họ luôn muốn thấy các VĐV điền kinh đối mặt và vượt qua khó khăn như thế nào, trong cảm giác không thể thoải mái, và tôi nghĩ rằng hôm nay là một cuộc đua điền kinh thực sự rất tuyệt vời”, McLaughlin-Levrone “vô song” chia sẻ.

Chiến thắng của Sydney "vô song"

Đ.Hg.