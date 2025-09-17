Kipyegon hủy diệt cả đường chạy, giành chức vô địch thế giới cự ly 1500m lần thứ 4

Nữ VĐV điền kinh xuất sắc người Kenya - Faith Kipyegon khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao vĩ đại nhất mọi thời đại khi giành chức vô địch thế giới chạy 1500m lần thứ 4. Cô đã có chiến thắng thuyết phục trên đường chạy ở SVĐ Quốc gia Tokyo (Nhật Bản).

Kipyegon ăn mừng chiến thắng

Kipyegon có màn nước rút ngoạn mục, áp đảo đối thủ khi về đích với thành tích ấn tượng là 3 phút 52 giây 15. Chân chạy đồng hương Dorcus Ewoi chỉ đạt mức 3:54.92 dù đây đã là thành tích cá nhân tốt nhất của cô, để giành HCB. Jessica Hull giành HCĐ (tấm huy chương đầu tiên cho nước Úc ở nội dung này với thành tích 3:55.16).

Với kết quả này, Kipyegon hiện đã sánh ngang với Hicham El Guerrouj (1997-2003) khi giành 4 tấm HCV thế giới ở cự ly chạy 1500m nữ, và cô cũng sẽ không dừng lại ở đó, còn hướng đến danh hiệu vô địch thế giới 5000m thứ 2 vào cuối tuần này...

“Việc có thể bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới - và giành tấm HCV thứ 4 mang lại cảm giác thật là đặc biệt!”, Kipyegon chia sẻ, “Sau khi lập KLTG tại Eugene (vào tháng 7), tôi tự nhủ là: “Mình phải đến Tokyo bảo vệ danh hiệu”. Tôi biết mình có thể kiểm soát được”.

“Tôi đã giành chiến thắng tại kỳ giải Olympic hồi năm 2021 ngay sau khi trở thành một người mẹ, vì vậy việc quay lại đây, giành chiến thắng thêm một lần nữa, đồng nghĩa với việc tôi có thể cho con gái mình xem một tấm HCV mới mẻ khác”, Kipyegon nói.

Nữ VĐV 31 tuổi quê ở Nakuru đã thể hiện rõ ý đồ ngay từ đầu, thiết lập một tốc độ nhanh từ rất sớm khiến đoàn VĐV vốn đông đúc hơn bình thường phải dãn ra, sau khi các chân chạy bị ngã ở bán kết đã được khôi phục quyền thi đấu.

Tuy nhiên, dường như cô đã bị chậm lại một chút ở vòng thứ 2, và Ewoi cùng Hull, người dành phần lớn sự nghiệp của mình để chứng kiến... cái ​​lưng của Kipyegon khuất dần về phía xa xa, lần này đã bám sát vai cô ấy ngay khi tiếng chuông báo hiệu vòng chạy cuối vang lên.

Tuy nhiên, mọi thứ không có gì phải lo lắng, vì là Kipyegon đã nhanh chóng chiếm lại quyền kiểm soát đường chạy khi băng băng lao về đích đến, cô ấy đã bỏ xa đối thủ đồng hướng với khoảng cách lên đến 30 mét. Quả là một chiến thắng hủy diệt tất cả.

“Sau khi đạt 400m trong 62 giây, tôi biết mình không thể tụt lại phía sau, và tôi muốn tiếp tục nỗ lực hết mình. Được chứng kiến ​​đồng đội của mình đứng trên bục vinh quang ở đây thật là đặc biệt vì tôi biết cả 3 chúng tôi, có thể làm nên điều kỳ diệu, bởi việc giành HCV, HCB và HCĐ là điều hoàn toàn có thể”.

Nelly Chepchirchir, nữ VĐV Kenya thứ 3 ở trên đường chạy chung kết đã bám đuổi rất sát sao Hull, người tỏ ra rất mệt ở gần đích đến. Trong khi Ewoi vượt qua được đối thủ người Úc thì Chepchirchir lại không thể, Kenya không thể có “cú ăn 1-2-3” ở đích đến.

Đ.Hg.