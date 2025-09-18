Isaac Nader tận hưởng cuộc đua đáng nhớ nhất đời, giành HCV 1.500m

VĐV người Bồ Đào Nha Isaac Nader đã vượt qua Jake Wightman, khi mà Niels Laros, ứng cử viên sáng giá nhất thất bại với vị trí hạng 5 chung cuộc, còn Josh Kerr rơi xuống cuối cùng vì chấn thương. Cự ly chạy 1500m nam ở giải vô địch toàn cầu lại mang đến sự kỳ diện không hề lỗi mốt...

Nader vượt qua Wightman trong gang tấc ở đích đến

Trong hơn 3 phút rưỡi đầy kịch tính vào cuối của ngày thứ Tư (17-9-2025) tại Tokyo, người ta đã thấy Nhà Đương kim vô địch Josh Kerr khập khiễng ở trên đường đua và hiểu rằng là, danh hiệu của anh đã vụt trôi mất ngay trước mắt

Có cả hình ảnh Jake Wightman, kết thúc chặng đường vòng - và lao vào đoạn đường thẳng hướng đến đích như bị ma ám, dường như căn chỉnh cú nước rút đáng sợ của mình với mục tiêu hoàn thành màn quay trở lại sau chấn thương.

Sau đó là Niels Laros, ứng cử viên sáng giá cho HCV, dường như choáng ngợp bởi sự kiện lớn khi dẫn đầu trong những chặng đầu để sau đó đã kinh hoàng nhận ra rằng thành tích mạnh mẽ thường thấy khiến đêm thi đấu trở nên tồi tệ đầy khó hiểu.

Đó cũng là diễn biến về “bộ đôi Cheruiyot” của Kenya, Reynold và cả Timothy vốn không hề có họ hàng gì với nhau nhưng cùng nhau khiến những đối thủ châu Âu khác phải mệt mỏi, thất bại, để rồi người giành HCĐ, người về đích thứ 4.

Nhưng nhân vật chính vẫn là Nader, người chưa từng đăng quang tại một sự kiện điền kinh cấp thế giới hay Olympic nào. Đây là cuộc đua đáng nhớ nhất đời, khi anh giành chiến thắng với thành tích 3 phút 34 giây 10, vốn quá “bình thường” nhưng đủ để thắng.

Do sự vắng mặt của 2 Nhà vô địch Olympic gần đây là Cole Hocker và Jakob Ingebrigtsen, cùng với Azeddine Habz, Phanuel Koech và Yared Nuguse đã mở rộng đường chạy cho tất cả mọi người ở SVĐ Quốc gia Tokyo tối 17-9 ở cự ly 1.500m nam.

Nhưng chỉ có Nader là người nhanh nhất: “Trong 100m cuối cùng, tôi tuyệt đối tin tưởng vào bản thân. Tôi biết Jake sẽ chiến đấu đến cùng nên tôi dốc toàn lực. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng tôi không thể mạo hiểm đánh mất danh hiệu VĐTG. Rõ ràng là, cuối cùng điều đó đã được đền đáp”.

Dù chỉ xếp thứ 8 ở đường chạy bán kết tại Olympic Paris hồi năm ngoái, Nader vẫn không ngừng cải thiện thành tích bản thân để trở thành một trong những huyền thoại chạy bền người Bồ Đào Nha khiến nước nhà cảm thấy cực kỳ tự hào và sung sướng.

Anh đã lập kỷ lục Bồ Đào Nha với thành tích là 1:43.86 cho cự ly 800m, 3:29.37 cho 1500m và cả 3:48.25 cho 1.600m (1 dặm). Tuy nhiên, anh vẫn không được nhiều người đánh giá cao để giành lấy chiến thắng tại Giải điền kinh vô địch thế giới ở Tokyo.

Sự kỳ diệu không hề lỗi mốt, bất ngờ hợp lý đã xảy ra, khi anh sung sức nhất trong lúc mọi người kiệt sức (anh đã chạy 100m cuối hết 12 giây 3, trong khi đó với Wightman, VĐV người Anh chạy mất 12 giây 9) và giành chiến thắng chung cuộc.

“Tôi không biết diễn tả thế nào - về những gì đã xảy ra, nhưng tôi tin vào bản thân mình, gia đình và bạn gái tôi (là nữ VĐV chạy 1.500m, 3000m người đồng hương - Salome Afonso) cũng như vậy”, Nader xúc động chia sẻ.

“Thực ra, 2 chúng tôi là một nhóm tập riêng. Chúng tôi bên nhau 24/7 và cô ấy có mặt ở mọi buổi tập, thậm chí còn nhiều hơn cả HLV của tôi, ông ấy không tham gia mọi trại huấn luyện trên nui. Có cả nhóm tin tưởng và ủng hộ tôi thật sự quan trọng”.

“Một số người đã chỉ trích tôi và nói rằng là tôi sẽ không bao giờ thành công, nhưng giờ tôi đã ở đây - Nhà VĐTG và là người Bồ Đào Nha đầu tiên giành HCV toàn cầu cự ly 1500m. Thật không may, tôi không thể nghe thấy tiếng cổ vũ của đội Bồ Đào Nha vì đám đông ở đây quá ồn ào!”.

