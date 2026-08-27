Siêu cúp Quốc gia 2025-2026: Lần đầu hai đội bóng Công an tranh cúp

Chiều 27-8 tại Hà Nội, Ban tổ chức Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2025-2026 – Cúp Thaco thông tin về trận đấu giữa Công an Hà Nội và Công an TPHCM.

Các đội bóng Công an Hà Nội và Công an TPHCM đều quyết tâm giành chiến thắng. Ảnh: TP

Trận Siêu cúp diễn ra lúc 18 giờ ngày 30-8 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), giữa Công an Hà Nội - đương kim vô địch V.League 2025-2026 và Công an TPHCM - đội đoạt Cúp Quốc gia 2025-2026.

Đây là lần đầu tiên sau 26 mùa tổ chức, Siêu cúp bóng đá Quốc gia chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội bóng thuộc lực lượng Công an Nhân dân. Trận đấu sẽ sử dụng VAR hỗ trợ trọng tài.

Ban tổ chức thông tin về trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2025-2026. Ảnh: TP

“Chúng tôi mong muốn trận đấu tại sân vận động Hàng Đẫy không chỉ có bầu không khí quyết liệt của một trận tranh cúp, còn mang sắc màu của một ngày hội thể thao trong những ngày mùa thu đặc biệt của đất nước…”, đại diện Ban tổ chức, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết.

Công an Hà Nội đang là đương kim vô địch Siêu cúp sau chiến thắng 3-2 trước Thép Xanh Nam Định mùa trước và đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu.

Trong khi đó, Công an TPHCM trở lại trận Siêu cúp sau 25 năm. Đội từng góp mặt vào các năm 1999 và 2001 nhưng lần lượt thua Thể Công và Sông Lam Nghệ An, chưa một lần giành Siêu cúp. Vì vậy, HLV Diles Athanasios Arthur cùng các cầu thủ Công an TPHCM quyết tâm lần đầu giành Siêu cúp và dự báo trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn, kịch tính.

Đội vô địch nhận 300 triệu đồng tiền thưởng và thêm 500 triệu đồng từ Agribank; đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn đầu tiên được thưởng 10 triệu đồng. Trận đấu dự kiến có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ như Lê Giang Patrik, Khổng Minh Gia Bảo (Công an TPHCM); Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Lê Văn Đô, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Phạm Thành Long (Công an Hà Nội).

MINH CHIẾN