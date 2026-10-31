Sanest Khánh Hòa thử lửa nhà vô địch Biên Phòng MB

Cuộc đối đầu giữa Biên Phòng MB và Sanest Khánh Hòa lúc 19 giờ 30 ngày 31-10 là tâm điểm của giai đoạn 2 Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026. Trong khi nhà đương kim vô địch duy trì mạch toàn thắng, đội bóng phố biển đang chịu sức ép sau hai thất bại liên tiếp.

Các VĐV Biên Phòng MB đang có phong độ cao. Ảnh: BTP

Biên Phòng MB và Sanest Khánh Hòa bước vào cuộc chạm trán tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) với phong độ trái ngược. Một bên đang tiến gần tấm vé bán kết, bên còn lại cần điểm số để tránh tụt lại trong cuộc đua. Sự tương phản ấy khiến trận đấu sẽ rất quyết liệt cho tham vọng của cả hai.

Biên Phòng MB tiếp tục khẳng định sức mạnh của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Sau 7 trận toàn thắng ở giai đoạn đầu, đội bóng quân đội lần lượt vượt qua TPHCM 3-0 và Đà Nẵng 3-2. Chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp phản ánh sự ổn định của tập thể giàu kinh nghiệm, đặc biệt ở khả năng xử lý những thời điểm quyết định.

Tuy nhiên, trận thắng nhọc nhằn trước Đà Nẵng cũng cho thấy Biên Phòng MB không dễ dàng áp đảo mọi đối thủ. Họ phải trải qua đủ 5 ván mới giành chiến thắng, bộc lộ những thời điểm thiếu ổn định khi bị gây sức ép. Đây là điều đội bóng quân đội cần khắc phục để muốn duy trì ưu thế trong cuộc đua vô địch.

Trái ngược với đối thủ, Sanest Khánh Hòa khởi đầu giai đoạn 2 bằng hai thất bại cùng tỷ số 0-3 trước Công an TPHCM và Hà Nội. Chưa giành được ván thắng nào, đội bóng phố biển đang đứng trước nguy cơ hụt hơi trong cuộc cạnh tranh vào nhóm bốn đội mạnh nhất.

Sanest Khánh Hòa khó lòng ngăn cản nhà đương kim vô địch Biên Phòng MB. Ảnh: BTP

Khó khăn của Sanest Khánh Hòa nằm ở sự thiếu hiệu quả trong tấn công và khả năng duy trì thế trận. Những sai sót ở khâu đỡ bước một, phòng ngự khiến đội bóng dễ đánh mất lợi thế khi đối phương gia tăng sức ép. Trước Biên Phòng MB, hạn chế này có thể trở thành điểm yếu chí mạng.

Để tạo bất ngờ, Sanest Khánh Hòa sẽ phải cải thiện khả năng tổ chức lối chơi, hạn chế sai sót và tận dụng tốt những cơ hội ghi điểm. Quan trọng hơn, đội bóng chuyền phố biển phải thể hiện được bản lĩnh trước đối thủ đang có phong độ cao. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ lấy lại sự tự tin cho chặng đường còn lại.

Với Biên Phòng MB, chiến thắng thứ 10 liên tiếp sẽ tiếp tục củng cố vị thế của nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, họ cần tránh tâm lý chủ quan, nhất là khi Sanest Khánh Hòa đang chịu sức ép phải tìm lại phong độ.

Cùng ngày 31-10, Thể Công Tân Cảng gặp Đà Nẵng, Hà Nội đối đầu Công an TPHCM, còn LPBank Ninh Bình chạm trán TPHCM. Những trận đấu này cũng có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua giành bốn suất bán kết.

GIA MINH