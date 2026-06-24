Ronaldo cảm thấy “tuyệt vời” nếu đối đầu Messi ở World Cup 2026

Cristiano Ronaldo thừa nhận sẽ là “điều tuyệt vời” nếu có cơ hội chạm trán với Lionel Messi cùng các cầu thủ Argentina tại vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026.

Ronaldo lập cú đúp sau 39 phút thi đấu với Uzbekistan. ẢNH: VTV

Ronaldo trở thành tâm điểm khi lập cú đúp vào lưới Uzbekistan, góp công lớn giúp Bồ Đào Nha thắng đậm 5-0 tại lượt trận thứ 2 bảng K. Trước khi 2 đối thủ còn lại trong bảng là Colombia và CHDC Congo gặp nhau ở trận đấu muộn, Bồ Đào Nha đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp khi đã có 4 điểm.

Theo phân nhánh hiện tại, Bồ Đào Nha có thể gặp Argentina ở vòng tứ kết nếu đứng đầu bảng K và cùng đại diện đến từ Nam Mỹ lần lượt vượt qua vòng 1/16 lẫn vòng 1/8. Trước đó, Argentina của Messi đã chính thức đứng đầu bảng J khi lần lượt vượt qua Algeria và Áo.

Trước câu hỏi về khả năng đối đầu người được xem là kỳ phùng địch thủ lớn nhất trong sự nghiệp, thủ quân Bồ Đào Nha đáp ngắn gọn nhưng đầy hào hứng: “Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu tôi có thể chạm trán với Messi”.

Ronaldo cũng cho rằng đây sẽ là một trận đấu đặc biệt, bởi anh và Messi chưa từng đối đầu nhau tại vòng đấu loại trực tiếp World Cup trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Dù không giấu sự thích thú trước viễn cảnh trong mơ của người hâm mộ, Ronaldo vẫn nhấn mạnh rằng ưu tiên lớn nhất lúc này là hành trình của Bồ Đào Nha tại giải đấu. “Chúng tôi đã giành chiến thắng trước Uzbekistan và sẵn sàng cho những gì sắp tới. Mục tiêu trước mắt của toàn đội lúc này là vượt qua vòng bảng”, tiền đạo 41 tuổi khẳng định.

Ronaldo trở thành câu thủ đầu tiên ghi bàn thắng ở 6 kỳ World Cup. ẢNH: VTV

Ngoài ra, CR7 cũng từ chối tham gia vào những cuộc so sánh cá nhân hay cuộc đua ghi bàn tại World Cup 2026. Anh nói: “Tôi không quan tâm người khác làm gì. Điều quan trọng là kiểm soát chính mình. Chúng ta không thể kiểm soát những thứ đến từ bên ngoài. Mọi sự tập trung cần được dành cho tập thể thay vì các cuộc cạnh tranh cá nhân”.

Chiến thắng trước Uzbekistan không chỉ giúp Bồ Đào Nha tiến gần hơn tới vòng đấu loại World Cup 2026 mà còn giúp Ronaldo giải tỏa áp lực sau trận hòa gây thất vọng trước CHDC Congo ở ngày ra quân. Cú đúp vào lưới Uzbekistan giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, đồng thời đáp trả những hoài nghi về phong độ và tuổi tác.

“Đó là một tuần rất khó khăn. Khi mọi chuyện không như ý, người ta nói tôi đã già và hết thời. Nhưng hôm nay chúng tôi đã phản ứng tốt”, Ronaldo chia sẻ.

Bồ Đào Nha sẽ gặp Colombia ở lượt trận cuối vòng bảng vào lúc 6g30 ngày 28-6 (giờ Việt Nam). Giới chuyên môn nhận định cuộc so tài này không khác gì trận “chung kết bảng K”.

HỮU THÀNH