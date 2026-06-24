Bồ Đào Nha vs Uzbekistan 5-0: Ronaldo khai hỏa cú đúp, Mendes, Rafael Leao lập công, Nematov phản lưới nhà, thầy trò HLV Roberto Martinez đẫn đầu bảng

⚽Phút thứ 6, Cancelo căng ngang, Ronaldo dứt điểm 1 chạm chớp nhoáng đầy đẳng cấp hạ thủ môn Uzbekistan, mở tỷ số trận đấu:

⚽Phút 17, trong pha đá phạt trực tiếp, Ronaldo và Nuno Mendes đứng trước bóng nhưng CR7 lại nhường cho Nuno Mendes bất ngờ chạy lên dứt điểm phá lưới khiến thủ môn Nematov lần 2 vào lưới nhặt bóng:

⚽Phút 39, Bồ Đào Nha tổ chức phản công nhanh. Fernandes kiến tạo và Ronaldo dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 3-0. Bỏ túi cú đúp bàn thắng sau những áp lực truyền thông vừa qua.

⚽Phút 60, ở pha phạt góc Fernandes treo bóng với quỹ đạo bay cực khó chịu, bóng đi lập bập qua hàng loạt cầu thủ trước khi chạm mặt và tay Khusanov, sau đó lại đập vào tay thủ môn Nematov lăn vào lưới. Bồ Đào Nha dẫn trước 4-0:

⚽Phút 87, Bồ Đào Nha tấn công phía cảnh phải, Semedo căng ngang, cầu thủ vừa vào thay người Rafael Leao đệm bóng nâng tỷ số 5-0:

Video này được cung cấp và lưu trữ từ máy chủ của bên thứ 3 (VTV). Chúng tôi không lưu trữ hoặc tải lên tài liệu này.

⚽ Bàn thắng: Ronaldo 6', 39', Mendes 17', Nematov 60' (phản lưới nhà), Rafael Leao 87'

MINH BẢO (tổng hợp)