Ronaldo vượt Messi để đi vào lịch sử World Cup

Ở tuổi 41 và 138 ngày, siêu sao Cristiano Ronaldo thêm một lần khiến thế giới bóng đá phải nhắc đến khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. ẢNH: VTV

Cột mốc đặc biệt được Ronaldo thiết lập trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan ở lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026, rạng sáng 24-6 (giờ Việt Nam). Trên sân Houston (Mỹ), thủ quân Bồ Đào Nha chỉ mất 6 phút để đi vào lịch sử giải đấu. Joao Cancelo đi bóng lắt léo bên cánh phải, rồi vượt qua 2 cầu thủ đối phương trước khi căng ngang vào trong cho Ronaldo đệm bóng ghi bàn mở tỷ số.

Ngay sau bàn thắng, các đồng đội đồng loạt chạy tới chia vui cùng Ronaldo. Tiền đạo 41 tuổi khép lại màn ăn mừng bằng động tác xoay người quen thuộc trong tiếng hò reo trên khán đài.

Pha lập công này giúp Ronaldo trở thành cầu thủ duy nhất từng ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, từ năm 2006 đến 2026. Trước đó, anh đã “nổ súng” trong tất cả trận đấu thuộc vòng bảng tổ chức tại Đức (2006), Nam Phi (2010), Brazil (2014), Nga (2018) và Qatar (2022). Thành tích của CR7 vượt qua chính Lionel Messi, người đứng sau với 5 kỳ World Cup ghi bàn.

Bên cạnh kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Ronaldo còn trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ 2 từng ghi bàn tại World Cup khi ở 41 tuổi 138 ngày. Xếp trên anh là huyền thoại Roger Milla của Cameroon, người ghi bàn tại World Cup 1994 khi đã 42 tuổi 39 ngày.

Với pha lập công thứ 10 tại các kỳ World Cup, Ronaldo còn vượt qua huyền thoại Eusebio để trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thành tích ấy càng tô đậm vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, đồng thời giúp Bồ Đào Nha sau 2 lượt trận tại bảng K đã có 4 điểm, tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026.

Cú đúp vào lưới Uzbekistan cũng là lời đáp trả mạnh mẽ của Ronaldo trước những hoài nghi về vai trò của anh tại tuyển Bồ Đào Nha. Sau trận ra quân không ghi bàn và Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa, đã xuất hiện rất nhiều ý kiến cho rằng Ronaldo nên nhường vị trí cho các cầu thủ trẻ. Dẫu vậy, chân sút sinh năm 1985 này vẫn tiếp tục chứng minh khả năng tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng.

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HỮU THÀNH