Reinier de Ridder: “Hiệp sĩ Hà Lan” tin rằng có thể take-down và siết cổ Nhà vô địch Khamzat Chimaev

Nếu có thể đánh bại được “All In” Brendan Allen ở sự kiện UFC Vancouver tại Bát giác đài Roger Arena vào sáng Chủ nhật này, ngày 19-10-2025, “Hiệp sĩ Hà Lan” Reinier de Ridder rất có khả năng sẽ giành được suất tranh đai vô địch hạng trung UFC của “Sói xám Chechnya” Khamzat Chimaev!

Hình ảnh quảng bá sự kiện UFC Vancouver

Ở thời điểm hiện tại, dường như không thể ngăn cản Nhà vô địch hạng trung của UFC. Thực tế cũng cho thấy rằng, ít có võ sĩ nào gây khó dễ được “Sói xám Chechnya” trong Bát giác đài của UFC. Nhưng De Ridder tin rằng, anh có rất nhiều mánh khóe để gài bẫy Nhà vô địch.

De Ridder hiện đang chuẩn bị những đi bước cuối cùng cho UFC Fight Night Vancouver. Một chiến thắng trước Brendan Allen vốn là điều bắt buộc để anh giữ vững vị trí trong cuộc đua giành suất tranh đai vô địch hạng trung (đối thủ Nassourdine Imavov cũng là ứng cử viên cho suất này).

Cựu vô địch 2 hạng cân của hệ giải ONE Championship, đã từng tập luyện với Chimaev. De Ridder biết rằng việc đánh bại Chimaev không phải là chuyện dễ dàng, nhưng tin rằng kỹ năng khóa siết và số lượng đòn đánh của anh có thể áp đảo võ sĩ gốc Chechnya - quốc tịch UAE.

“Về mặt kỹ năng, tôi nghĩ bản thân tôi sẽ là một đối thủ phù hợp!”, De Ridder nói với lại CBS Sports - bằng giọng điệu rất là tin tưởng, “Tôi có thể take-down anh ta - và giữ anh ta nằm ngửa dưới sàn. Đó là vị trí mà chúng ta chưa từng thấy anh ta bên trong Bát giác đài”.

“Chúng tôi cũng có thể trao đổi đòn quyền cước nhiều hơn cả những trận đấu trước đây của anh ta. Tôi nghĩ nếu anh ta vật tôi xuống, tôi vẫn rất nguy hiểm khi thi đấu trong tư thế phải nằm ngửa dưới sàn Tôi có một vài chiêu thức thú vị ở vị trí đó. Còn nếu tôi ở tư thế nằm trên, tôi nghĩ tôi có cơ hội lớn để siết lấy cổ của anh ta”.

De Ridder đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với Imavov. Đệ nhị cao thủ hạng trung của UFC gần đây mới đánh bại Caio Borralho - và từng giành chiến thắng bằng KO trước Cựu vương Israel Adesanya. Đánh bại được Anthony “Fluffy” Hernandez, đối thủ theo lịch cũ, là cơ hội tốt nhất chứng minh khả năng vượt trội Imavov.

Một số nhà phân tích MMA nhận định rằng, Hernandez vốn là võ sĩ có đủ khả năng để sánh ngang với sự bền bỉ của Chimaev. Thật không may, Hernandez đã rút lui khỏi trận đấu cuối tuần này. Thay thế anh này là "All In", người vừa thua chính “Fluffy” và thậm chí cả Imavov bằng điểm số tuyệt đối sau 5 hiệp.

Thế nên, “Hiệp sĩ Hà Lan” sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi chiến thắng trước Allen thành cơ hội tranh đai vô địch hạng trung UFC ngay lập tức, để mặt đối mặt với “Sói xám Chechnhya danh bất hư truyền” , nhưng anh tin rằng cơ hội vẫn còn đó.

“Đánh bại Hernadez vẫn có một ý nghĩa nhất định. Anh ta có những trận đấu cân tài cân sức với Imavov và “Fluffy”. Ít nhất anh ấy cũng có lịch sử đối đầu với những võ sĩ hàng đầu. Tôi nghĩ nếu tôi là người đầu tiên trong số 3 võ sĩ hạ anh ta bằng một chiến thắng kết liễu (KO hoặc Submission), điều đó sẽ rất có ý nghĩa”.

Imavov đang có một vị thế chắc chắn để trở thành Ứng cử viên hàng đầu khiêu chiến - thách đấu Chimaez. Tuy nhiên, De Ridder vẫn còn nhiều cơ hội chiếm suất. Lịch thi đấu dày đặc của UFC đòi hỏi những đối thủ phải sẵn sàng. Ít võ sĩ nào thi đấu năng nổ như De Ridder, anh đã thượng đài 5 lần trong 11 tháng.

De Ridder sẽ là võ sĩ UFC thứ 8 trong lịch sử giành 4 trận thắng trong cùng 1 năm Dương lịch nếu anh đánh bại Allen vào cuối tuần này...

Đ.Hg.