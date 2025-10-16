Reinier de Ridder: Phải giảm hơn 15kg cho trận thượng đài hạng trung cuối tuần này?

Cuối tuần này, tại Bát giác đài Rogers Arena (Vancouver - Canada), “Hiệp sĩ Hà Lan” Reinier de Ridder sẽ có trận đấu với “All In” Brendan Allen để tranh vị trí Kẻ thách đấu số 1 cho chiếc đai vô địch hạng trung của UFC. Dù sắp thượng đài hạng trung, De Ridder đang có trọng lượng... hạng nặng.

De Ridder đang rất nặng ký theo đúng nghĩa đen

RDR buộc phải giảm cân. Đó là bởi vì Ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch hạng trung của UFC đã đến tuần thi đấu UFC Vancouver với mức cân nặng vượt quá giới hạn từ 84,3kg - vốn chỉ dành cho các trận đấu không tranh đai vô địch.

Sáng hôm thứ Tư theo giờ địa phương, “Hiệp sĩ Hà Lan” đã có chia sẻ một bức ảnh Instagram cho thấy anh đang bước lên một chiếc cân khổng lồ với trọng lượng 110 kg, 3 ngày trước khi bước lên bàn cân vào ngày mai, thứ Sáu 17-10.

Cũng thật buồn cười là, Bo Nickal, người mà De Ridder đã hạ gục tại UFC Des Moines hồi đầu năm nay, người cũng từng xuất hiện ở trong tuần thi đấu đó với trọng lượng thừa đến 16,7kg, để rồi cuối cùng anh này “không có kết cục tốt đẹp”!

Giảm 15,4kg chỉ trong 3 ngày nghe có vẻ tàn khốc, nhưng De Ridder chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi cân trọng lượng nào trong sự nghiệp, vì vậy sự tự tin vẫn rất cao. Tuy nhiên, trong tương lai, ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra (!??).

Một số CĐV - và người hâm mộ không tin vào video thực tế: “Anh ấy hẳn đang mang thêm đồ đạc khoảng 9kg nữa đó, mắc cười quá mà”, “Chắc là 95kg nếu không tính giày, quần áo và nước trên tay”, “Chỉ riêng đôi Timb đó thôi cũng đã nặng 4,5kg rồi”, “Bốn lần giảm cân chỉ trong 1 năm năm sẽ là sự sụp đổ của anh ta”.

Cho dù là De Ridder đang chơi chiêu - hay chọc cười người hâm mộ, chỉ đơn giản bằng cách là ghi lại một lần giảm cân ngoạn mục khác, chuỗi trận bất bại của anh tại Bát giác đài UFC vẫn tiếp tục khiến giới mộ điệu, các CĐV và khán giả phải thấy xôn xao.

Trong sự nghiệp thượng đài MMA dài 12 năm tuổi của mình, “Hiệp sĩ Hà Lan” (với lần xuất trận đầu tiên vào ngày 1-6-2013 tại Gladiator FC 2 ở Đức) chỉ để thua đúng 2 trận đấu, đều là trước Anatoly Malykhin, nhưng tại hệ giải ONE.

Còn từ khi gia nhập Bát giác đài UFC từ hồi tháng 7 năm ngoái, anh hiện đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, càn quét tất cả Magomedmurad Khasaev (bằng TKO), Gerald Meerschaert (bằng Submission với đòn arm-triagle choke), Kevin Holland (bằng Submission với đòn rear-naked choke), Bo Nickal (bằng TKO) và Robert Whittaker (thắng điểm không đồng thuận).

Quả là chuỗi trận rất đáng sợ.

Đ.Hg.