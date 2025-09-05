“Xạ thủ bắn tỉa” Nassourdine Imavov: Chiến đấu hết mình để giành suất tranh đai hạng trung

Với lần đầu tiên được thượng đài tại thành phố Paris, võ sĩ MMA gốc Nga - Nassourdine Imavov rỏ ra rất hào hứng và tự tin khi được cống hiến cho quê hương thứ 2 của mình. Anh hy vọng là, sẽ đánh bại Caio Borralho (Brazil) và giành được suất tranh đai vô địch hạng trung của UFC.

Imavov (phải) sẽ đấu Borralho

Với chiều cao 1 mét 93 vóc dáng rất rắn rỏi săn chắc, võ sĩ 30 tuổi có quê gốc ở thành phố Khasavyurt (Dagestan, sinh ra trong một gia đình người Kumyk - là hậu duệ của các nhóm dân tộc Turkic) đang tỏ ra rất tự tin do đã quen thượng đài “dưới ánh đèn sân khấu”.

Cuối tuần này, “Xạ thủ bắn tỉa” sẽ bước vào trận đấu chính thức 5 trong các sự kiện của UFC suốt 7 lần thượng đài gần đây. Hồi đầu tháng 2, anh vừa có chiến thắng lớn nhất ở trong sự nghiệp thượng đài MMA nói chung và cả thi đấu tại Bát giác đài của UFC nói riêng.

Chiến thắng bằng TKO, ngay ở hiệp 2 trước Cựu vương hạng trung - “The Last Stylebender” Israel Adesanya tại Bát giác đài Riyadh (Saudi Arabia) giúp anh tiến một bước dài trong cuộc chạy đua ngôi vị. Và giờ, nếu đánh bại “Tài năng thiên bẩm”, anh sẽ có trận tranh đai.

“Tôi biết tôi xứng đáng có cơ hội tranh đai vô địch. Vấn đề là bạn cần phải tính đến trình tự thời gian. Khamzat Chimaev đã đánh bại Robert Whittaker trước khi tôi đánh bại Adesanya, vì vậy anh ấy được cho là Ứng cử viên vô địch tiếp theo”, Imavov chia sẻ với UFC.

“Trong khi đó thì, UFC cũng biết tôi không hề muốn chờ đợi, thế nên họ đã đề nghị tôi đấu với Caio. Thời điểm thích hợp để đấu với Caio là ở Paris vào tháng 9, vậy nên chúng ta bắt đầu thôi”, võ sĩ có quốc tịch Pháp nói về cơ hội lần đầu tiên thượng đài tại Paris...

Đối thủ người Brazil của anh, cũng là một võ sĩ lão luyện ở UFC vốn đã lăn lộn tại Bát giác đài suốt từ năm 2021 đến nay, lại không tin như thế. Võ sĩ sở hữu “huyền đai” Jiu-jitsu và Muay Thái, còn nắm cả đai nâu Judo tin rằng, UFC “ép” Imavov đấu trận tranh suất thách thức, không phải anh hiện đang có tư cách khiêu chiến Nhà vô địch hạng trung.

Imavov phản ứng mạnh mẽ quan điểm này của đối thủ sắp tới: “Borralho là một kẻ nói dối. Anh ta nói dối quá nhiều. Bạn có thể thấy điều đó trên mạng xã hội mọi lúc. Tôi không thích mọi người nói dối. Tôi nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến thế hệ trẻ sau này!”.

“Vì vậy, khi mà cửa lồng sắt Bát giác đài đóng lại vào tối thứ Bảy này (theo giờ Paris), tôi sẽ cho anh ta thấy những gì phải thấy. Nhưng, tôi thông minh hơn trước, giàu kinh nghiệm hơn, nên anh ta có thể mong đợi một sự kết liễu. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ diễn ra một cách từ từ”.

Với kinh nghiệm dày dặn hơn, cũng đã trưởng thành hơn, biết rằng, khi cần bùng nổ thì nên bùng nổ và không nên im lặng kiệm lời, “Xạ thủ bắn tỉa” háo hức được thượng đài trước sự chứng kiến của đám đông khán giả người Pháp, mang lại màn trình diễn thật sôi động.

“Sẽ là không thể tin nổi, thật sự như vậy. Sẽ thật bùng nổ. Sẽ thật bùng nổ. Đây sẽ là sự kiện tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng có tại Paris, vì vậy tôi rất mong chờ nó, và tôi chỉ mong chờ trận đấu này - trong suốt những ngày vừa qua”, Imavov hào hứng với trận đấu cuối tuần.

“Tôi sẽ tận dụng toàn bộ năng lượng của đấu trường Accord Arena (vốn có sức chứa hơn 16 ngàn chỗ ngồi). Đó là điều tôi thích. Tôi yêu đám đông. Tôi yêu họ. Tôi yêu bầu không khí và năng lượng, vì vậy tôi sẽ mang tất cả mọi thứ cho bản thân mình vào lồng sắt Bát giác”.

“Họ biết tôi là người tiếp theo tranh đai, vì vậy tôi sẽ chiến đấu hết mình, và chỉ như vậy thôi. Tôi luôn hướng đến kết quả cuối cùng, vì vậy trận đấu không phải là về những đối thủ nào khác, ở sự kiện này hay sự kiện sắp tới. Tất cả là về chính bản thân tôi”, Imavov nói.

Đ.Hg.