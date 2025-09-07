“Xạ thủ bắn tỉa” Nassourdine Imavov tin rằng, anh đã giành suất tranh đai UFC hạng trung

Nassourdine Imavov đã củng cố vị trí Kẻ thách thức số 1 cho chiếc đai vô địch hạng trung của UFC sau khi đánh bại đối thủ người Brazil - Caio Borralho bằng điểm số tuyệt đối qua 5 hiệp đấu (cả 2 thành viên BGK chấm Imavov thắng 50-45, 49-46 và 49-46) tại sự kiện UFC Fight Night: Imavov vs. Borralho.

Imavov (trái) đánh bại Borralho sau 5 hiệp đấu

Từng bước từng bước, Imavov đã - đang xây chắc vị thế Kẻ thách thức số 1 cho chiếc đai vô địch hạng cân trung của Bát giác đài UFC. Trước khi đánh bại Borralho, võ sĩ người Nga nhưng mang quốc tịch Pháp (quê ở Dagestan) đã lần lượt đánh bại những tên tuổi kiểu như Israel Adesanya, Brendan Allen, Jared Cannonier và Roman Dolidze.

Mặc dù là, cuộc đụng độ sắp tới giữa Anthony Hernandez và Reinier de Ridder (thuộc sự kiện UFC Fight Night: de Ridder vs. Hernandez, diễn ra ngày 18-10-2025) cũng có thể sẽ là yếu tố quan trọng quyết định người thách đấu Đương kim vô địch hạng trung - Khamzat Chimaev, Imavov vẫn tin rằng, chiến thắng của anh là quá đủ.

“Theo tôi, tất nhiên tôi đã làm đủ tốt để giành lấy suất tranh đai vô địch hạng trung trong Bát giác đài của UFC”, Imavov rất tự tin chia sẻ - qua phiên dịch viên trên ESPN, trước đám đông khán giả đồng hương cực kỳ tin tưởng chính bản thân anh...

Cho dù, “Xạ thủ bắn tỉa” có được được xem là kẻ yếu thế hơn nếu đối mặt với lại “Sói xám Chechnya”, người mới giành chiến thắng điểm số rất thuyết phục trước “Stillknocks” Dricus du Plessis ở UFC 319, nhưng anh lại thích như vậy.

“Vị thế chiếu dưới rất là hợp với bản thân của tôi. Tôi thích ở vị trí yếu thế, và khi ở vị trí đó, tôi sẽ thể hiện tốt nhất năng lực của mình”, Imavov tiết lộ năng lực tác chiến trong Bát giác đài của mình, đặc biệt khi phải thi đấu ở vị thế “chiếu dưới”.

Trở lại với trận đấu, Imavov tiết lộ một bí mật, chấn thương đã phần nào cản trở màn trình diễn của anh trước Borralho (nếu không, phải chăng anh có thể thắng KO đối thủ?): “Tôi không biết chính xác đó là cái gì, nhưng thậm chí một tuần trước tôi đã bị đau chân và càng gần đến trận đấu, chỗ đau càng lúc càng rõ nét hơn”

“Và trong suốt trận đấu này, mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn. Tôi không thể di chuyển chân của mình như thường lệ, thế nên tôi phải giữ nguyên vị trí và né tránh những cú đấm thay vì sử dụng sự linh hoạt của bộ pháp”, Imavov nói về vấn đề của mình.

Bất chấp những trở ngại đó, chiến thắng của Imavov đã được chính Chimaev khen ngợi: “Đó là một trận đấu hay” trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mọi chuyện khó có thể được định đoạt - cho đến khi de Ridder và Hernandez đối đầu tại Vancouver (Canada)...

Đ.Hg.