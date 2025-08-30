Sắp có sự kiện Bát giác đài UFC diễn ra ở Nhà Trắng

Chủ tịch của UFC Dana White vừa tiết lộ một thông tin cực kỳ đáng chú ý và rất thú vị: “Các sự kiện trong tương lai gần của Bác giác đài UFC sẽ diễn ra tại Nhà Trắng” sau khi nhận được lời gợi ý từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump rất thích đến xem UFC

Tối thứ Năm rồi (ngày 28-8-2025 theo giờ Mỹ), trong một buổi phát trực tiếp trên trang mạng xã hội Instagram chuyên về hình ảnh và video-clip, White đã tiến hành công bố một loạt các trận đấu - dành cho các sự kiện UFC 321, và cả UFC 322 sắp sửa diễn ra...

Các sự kiện đó, bao gồm trận tranh đai vô địch hạng bán trung của UFC, trận đấu đã được đánh giá là cực “hot” giữa Jack Della Maddalena và Cựu vô địch tuyệt đối hạng nhẹ Islam Makhachev (trận đấu chính thức ở trong sự kiện UFC quay trở lại với “Thánh địa đánh đấm” Madison Square Garden!

Cuối buổi live-stream thông báo thu hút đông đảo cư dân mạng vốn là các CĐV cuồng nhiệt của MMA, White cho biết thêm thông tin là các quan chức UFC và Nhà Trắng sẽ hoàn thành việc thống nhất tổ chức một sự kiện Bát giác đài UFC trong khuôn viên Nhà Trắng ngay trong ngày hôm nay!

“Chúng tôi đã có cuộc họp để bàn luận các vấn đề tại Nhà Trắng. Mọi việc đã diễn ra không thể tốt đẹp hơn. Sự kiện thi đấu tại Nhà Trắng sẽ diễn ra. Trận đấu tại Nhà Trắng sẽ diễn ra. Tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về điều đó trong vài tuần tới”, White tuyên bố.

Ban đầu, ý tưởng tổ chức một sự kiện Bát giác đài UFC sẽ diễn ra vào ngày 4-7-2025 (Ngày độc lập của Mỹ) tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng để kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước Hoa Kỳ. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump đề xuất ý tưởng tổ chức một sự kiện vào ngày lịch sử, thì White đã bắt tay ngay vào thực hiện.

White - và các lãnh đạo UFC cũng không gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm các võ sĩ muốn tham gia sự kiện này. Các ngôi sao và Cựu vô địch như Conor McGregor và Jon Jones đã công khai bày tỏ sự quan tâm đến việc thi đấu. Khó có được cơ hội phô diễn mang tính chính trị có sức ảnh hưởng cả toàn cầu tại Bát gác đài UFC.

Hiện tại, White cho biết rằng ông tin tưởng hơn vào việc là “The Notorious” sẽ tham gia sự kiện này, chấm dứt thời gian nghỉ thi đấu nhiều năm của anh (tất nhiên, trong khuôn viên Nhà Trắng, McGregor phải chấm dứt thói điên khùng của mình), trong khi Jones hào hứng có sự kiện kết thúc sự nghiệp tại Dinh thự của Tổng thống Mỹ.

Đ.Hg.