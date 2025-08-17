UFC 319: Thắng áp đảo Dricus du Plessis bằng take-down, Khamzat Chimaev giành đai hạng trung

Take-down, take-down, take-down, take-down và... take-down, đó đơn giản là chiến thuật và các đòn thế mà “Sói xám Chechnya” Khamzat Chimaev sử dụng trong suốt trận đấu chính của sự kiện UFC 319, chống lại “Vua của châu Phi” Dricus du Plessis. Và nó đã quá hiệu quả!

Chimaev cố siết cổ Du Plessis sau một đòn take-down

Với nhiều khán giả, đây là một trận đấu tranh đai tẻ nhạt. “Stillknocks” từng rất hào hứng khi được đối đầu với đối thủ được cho là “bất khả chiến bại”, anh đã... không còn hào hứng nổi - khi đối phương cứ chăm chỉ lao vào “bắt chân gạt giò” anh để giành take-down.

Trong cả 5 hiệp đấu, chiến thuật đó được tuân thủ như một cỗ máy đã được lập trình hoàn hảo. Và sau đó là màn địa chiến nơi Chimaev luôn chiếm ưu thế, cố gắng siết cổ đối thủ, cố gắng đánh vào mặt, dùng gối thúc vào lưng. Dù không có lần nào thắng đòn kết liễu.

Khán giả có lý - khi chê bai trận đấu, thậm chí dè bỉu võ sĩ người Nga (quê ở Chechnya và đang thi đấu dưới màu cờ của UAE), nhưng anh đã làm tất cả để chiến thắng và nếu Du Plessis hay như là những gì người ta tâng bốc, sao lại không thể phá thể take-down của đối phương?

Các hiệp đấu cứ thế trôi qua, khi “Sói xám Chechnya” chiếm quyền kiểm soát thời gian và cả thế trận lên đến 3/5, 4/5, có hiệp thậm chí gần đến... 5/5. Cuối hiệp 5, Du Plessis cố vũng vẫy thoát thế take-down, muốn đánh đứng hay thậm chí cố quật ngã ngược lại đối thủ.

Nhưng mọi thứ đã muộn. Trận đấu không được định đoạt bởi vì cú đá và đấm kiểu striking chính xác cuối hiệp 5, trận đấu đã được định đoạt trước đó, ngay từ hiệp 3, khi mà Chi “sứt môi” lại lao vào tóm chân đối thủ và giành thế take-down thêm một lần nữa. Và khi đó thì, Du Plessis chỉ tự trách bản thân mình, quá kém khi chống thế take-down.

Thắng điểm tuyệt đối sau 5 hiệp đấu, khi cả 3 thành viên Ban giám khảo đều chấm điểm 50-44 với phần thắng nghiêng hẳn về phía “Sói xám Chechnya”, Chi “sứt môi” đã giành lấy đai hạng trung của UFC lần đầu tiên sau 5 năm trời lăn lộn nơi Bát giác đài lắm thị phi.

“Sói xám Chechnya” hào hứng chia sẻ sau chiến thắng của cuộc đời: “Tôi hiện đang rất hạnh phúc. Dana White, gửi tiền thưởng cho tôi đi ông anh. Chiếc đai vô địch này rất là quan trọng với đất nước của tôi. Tôi đã tập luyện cật lực, nhưng Dricus là một con sư tử thật sự”.

Về phần mình, Du Plessis dành sự tôn trọng tối đa cho người đã thắng áp đảo anh: “Xin chúc mừng Khamzat. Anh ấy xứng đáng với chiến thắng này 100%. Anh ấy đã đánh bại tôi rất là công bằng và sòng phẳng. Tôi sẽ trở lại, và tôi sẽ đến để giành lại chiếc đai của mình. Nhưng bây giờ nó là của anh ấy, và anh ấy xứng đáng”.

Đ.Hg.