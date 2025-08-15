Khamzat Chimaev tuyên bố: “Châu Phi sẽ... không bao giờ thấy lại đai vô địch”

“Sói xám Chechnya” đặt mục tiêu hạ bệ “Vua của châu Phi” Dricus du Plessis ở sự kiện UFC diễn ra tại Bát giác đài United Center (Chicago - Illinois) vào trưa Chủ nhật này, ngày 17-8-2025 và sẽ khiến châu Phi không bao giờ nhìn lấy lại đai UFC hạng trung...

Chimaev tự tin hướng đến UFC 319

“Vua của châu Phi” - “Stillknocks” có vẻ như yếu thế hơn trong trận bảo vệ đai vô địch hạng trung UFC lần thứ 3 của mình, dù có rất - rất nhiều kinh nghiệm với các lại chiến thắng trước đây, trước Israel Adesanya và Sean Strickland.

So với “Sói xám Chechnya”, một chuyên gia đấu vật có đòn thế rất đa dạng và thành tích toàn thắng không chỉ với MMA nói chung mà còn cả UFC nói riêng, thì Du Plessis có vẻ trầm lắng và khiêm tốn hơn hẳn trước đám đông ồn ào.

Khi 2 võ sĩ có buổi mặt đối mặt trả lời phỏng vấn báo giới, võ sĩ người Nam Phi chia sẻ bản chất chiến đấu thật sự của mình, người từng bị xem là “dị loại của châu Phi” nhưng đã được Adesanya công nhận sau sự kiện UFC 305...

“Tôi nghĩ, sự thật của việc tôi muốn bước ra Bát giác đài và triển khai quyền cước, đơn giản chính là tôi muốn đối đầu với những võ sĩ giỏi nhất. Hãy nhớ đến điều này khi các bạn cổ vũ cho trận đấu vào đêm thứ Bảy”, Du Plessis gửi gắm khán giả.

“Đây là lần đầu tiên tôi chính thức gặp gỡ Chimaev trong tuần này, thế nên không thể nói chúng tôi có mối quan hệ được. Tôi không biết anh ta. Cho nên, đến giờ có vẻ cả 2 bên vẫn khá tôn trọng nhau”, Du Plessis giải thích về việc không có “trash-talk”.

“Tôi đoán đó là lý do tại sao đã không có lời qua tiếng lại. Chúng tôi không cần phải nói lời qua tiếng lại để xúc phạm lẫn nhau. Nhưng nếu mà cần phải cáo buộc lẫn nhau thì cứ làm thôi. Tôi cũng không thấy phiền lắm đâu”, Du Plessis cho biết.

So với “Vua của châu Phi”, “Sói xám Chechnya” hừng hực khí thế hơn, ồn ào hơn và cả thể hiện đức tin tôn giáo nhiều hơn, thứ anh tin sẽ giúp anh giành chiến thắng trong trận tranh đai vô địch UFC đầu tiên sau 5 năm lăn lộn ở UAE và đất Mỹ.

“Xin lỗi mọi người, nhưng mà châu Phi sẽ không bao giờ được trông thấy lại đai vô địch của UFC”, Chimaev mạnh miệng tuyên bố trong sự ồn ào của khán phòng. Trước đó, khi 2 võ sĩ có màn mặt đối mặt, anh này cũng hô vang: “Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar!”.

Khamzat Chimaev là một võ sĩ Hồi giáo, cụm từ này thường được những người theo đạo Hồi sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, như là khi cầu nguyện, để thể hiện sự tôn thờ và ca ngợi: “Thượng đế vĩ đại”, hoặc để thể hiện sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu.

Đ.Hg.