Paris Masters 2025: Jannik Sinner vô địch lần đầu tiên, giành lại ngôi số 1 thế giới

Jannik Sinner đã giành chiến thắng mang ý nghĩa kép vào tối Chủ nhật 2-11-2025, tại Paris Masters, nơi anh giành được danh hiệu ATP Masters 1.000 thứ 5 và đánh dấu sự trở lại vị trí Số 1 trên Bảng xếp hạng ATP PIF.

Sinner đăng quang

Thể hiện sự điềm tĩnh và chính xác đặc trưng, ​​tay vợt 24 tuổi người Ý vượt qua Felix Auger-Aliassime đầy nhiệt huyết với điểm số 6-4, và 7-6 (7-4) ở trong trận chung kết để giành danh hiệu Paris Masters đầu tiên trong sự nghiệp.

Với chuỗi trận hoàn hảo tại Paris, Sinner đã trở thành tay vợt đầu tiên - giành danh hiệu ở cấp độ này mà không thua 1 ván nào kể từ Carlos Alcaraz ở Indian Wells 2023, đồng thời kéo dài chuỗi trận thắng trong nhà lên 26 trận...

“Thật sự rất tuyệt vời, và thành thật mà nói, đây là một trận chung kết vô cùng căng thẳng, cả 2 chúng tôi đều biết điều gì đang chờ đợi mình”, Sinner sung sướng chia sẻ ngay sau chiến thắng kéo dài chỉ 1 giờ 52 phút đồng hồ!

“Tôi vô cùng hạnh phúc, vài tháng qua thật tuyệt vời. Chúng tôi đang cố gắng cải thiện mọi thứ và kết quả này khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Thêm một danh hiệu nữa trong năm. Đây là một năm tuyệt vời cho dù bất kể điều gì sẽ xảy ra ở Turin”.

Ngoài việc đảm bảo vị trí Số 1 thế giới vào hôm nay, Sinner đã thu hẹp đáng kể cuộc đua giành vị trí Số 1 ATP cuối mùa của PIF. Hiện tại anh chỉ kém Alcaraz 1.050 điểm trong cuộc đua PIF ATP Live Race To Turin, để đảm bảo rằng cuộc chiến của họ được quyết định tại ATP Finals, nơi Sinner đang là Đương kim vô địch giải.

Trong khi đó, thành tích ấn tượng của Auger-Aliassime - khi lọt đến trận chung kết Masters 1.000 thứ 2 - đã giúp anh gia tăng đáng kể cơ hội giành vé dự ATP Finals. Tay vợt người Canada vươn lên vị trí thứ 8 trong Live Race, dẫn trước Lorenzo Musetti 160 điểm, anh sẽ nỗ lực bảo vệ vị trí khi thi đấu tại giải đấu ở Metz trong tuần này.

Mặc dù là Auger-Aliassime đã chiến đấu hết mình trong ván 2 đầy căng thẳng, Sinner cuối cùng đã vượt qua loạt tie-break sát sao để giành danh hiệu vô địch thứ 4 ở trong mùa. Thêm cả chiến thắng trước Felix tại Cincinnati và US Open năm nay, Sinner hiện đang dẫn trước với tỷ số 3-2, xét về chỉ số đối đầu trực tiếp.

“Đây là một trận đấu rất khó khăn, anh ấy đã giao bóng cực kỳ tốt, đặc biệt là từ cú break đầu tiên”, Sinner nói về Auger-Aliassime, “Tôi không có nhiều cơ hội… Bạn phải tận dụng những cơ hội nhỏ mà mình có, và trong break đó, đó chỉ là một mini-break, vì vậy tôi rất hài lòng với cách mình thể hiện bản thân”.

WTA Finals Giải đấu tổng kết cuối mùa - dành cho 8 tay vợt nữ hay nhất ở trong năm cũng vừa hoàn tất loạt trận đấu đầu tiên. Ở bảng Serena Williams, Iga Swiatek (Canada) thắng Madison Keys 6-1 và 6-2; còn Elena Rybakina thắng Amanda Anisimova 6-3, 6-1. Cả 2 tay vợt người Mỹ đều khởi đầu tệ. Còn ở bảng Steffi Graf, Aryna Sabalenka (Belarus) đã đánh bại Jasmine Paolini (Ý) 6-3, 6-1; còn Jessica Pegula thắng Coco Gauff 6-3,6-7 (4-7), 6-2 trong “trận nội chiến nước Mỹ” vừa mới kết thúc vào rạng sáng nay.

Đ.Hg.