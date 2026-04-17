Oleksandr Usyk lý giải tại sao anh chọn đấu võ sĩ kick-boxing Rico Verhoeven

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Oleksandr Usyk cảm thấy mình đang nắm quyền kiểm soát. Cơ hội được làm chủ sự nghiệp của mình là động lực chính thúc đẩy Usyk quyết định đối đầu võ sĩ kick-boxing người Hà Lan - Rico Verhoeven (66-10, 21 KO).

Usyk trả lời phỏng vấn (Ảnh chụp màn hình từ video của DAZN)

“Minh chủ” làng quyền Anh hạng nặng, dù đang không giữ đai WBO, sẽ đạt được điều mong muốn vào ngày 23-5 khi đối đầu với Cựu vô địch hạng nặng Glory Kickboxing trong trận đấu chính của sự kiện “Glory in Giza” kéo dài 12 hiệp tại Pyramids of Giza (Ai Cập), và được phát sóng trực tiếp trên DAZN theo phương thức PPV.

Trong một diễn biến khiến giới mộ điệu cảm thấy bất ngờ, WBC đã phê chuẩn trận đấu này như một trận bảo vệ đai vô địch cho Usyk, người cũng đang giữ các đai vô địch khác của The Ring, IBF và WBA (đai WBO đang thuộc quyền sở hữu của Fabio Wardley, sau khi Usyk từ bỏ đai vô địch này vì không muốn đấu với võ sĩ Anh).

“Lần này, tôi muốn làm những gì mình muốn”, Usyk nói một cách đầy tự tin và ngạo nghễ tại buổi họp báo ra mắt sự kiện ở London hôm thứ Ba rồi (theo giờ nước Anh), “Không phải là những gì tôi cần vì nhiều khi tôi làm những gì người khác cần… Bây giờ, tôi làm những gì bản thân của tôi cảm thấy cần thiết”.

Các trận đấu phụ của “Glory in Giza”: Hamzah Sheeraz vs Alem Begic - tranh đai WBO hạng siêu trung đang bỏ trống; Jack Catterall vs Shakhram Giyasov tranh đai WBA Regular hạng bán trung; Richard Torrez vs Frank Sanchez tranh suất thách đấu đai vô địch IBF hạng nặng; Mizuki Hiruta vs Mai Soliman tranh đai WBO hạng siêu ruồi.

Trong quá khứ, Usyk (24-0, 15 KO), hiện là “Đệ nhất quyền thủ không kể cân” của The Ring, luôn phải thi đấu trên sân nhà của đối thủ cả khi thách đấu và khi là Nhà vô địch. Phần lớn hành trình của anh tại giải đấu World Boxing Super Series để trở thành nhà vô địch tuyệt đối hạng bán nặng đều diễn ra trên lãnh thổ đối phương,

Thậm chí, trong trận đấu cuối cùng ở hạng cân này, anh đã đến Manchester để đối đầu với đối thủ người Anh Tony Bellew và giành chiến thắng bằng KO ở hiệp đấu thứ 8. Và trước sự chứng kiến của 21 ngàn khán giả chủ nhà “thù nghịch”, anh đã giương cao cả 4 chiếc đai vô địch, trở thành “Minh chủ” làng quyền hạng bán nặng ngày 10-11-2018.

Hành trình của võ sĩ thuận tay trái người Ukraine khi phi thăng hạng nặng cũng không khác biệt nhiều, khi anh phải đến Anh để đối đầu với Anthony Joshua trong trận đấu đầu tiên và đã gây bất ngờ khi đánh bại ngôi sao người Anh bằng quyết định nhất trí của trọng tài để trở thành “Minh chủ” làng quyền thạng nặng

Usyk trở thành Nhà vô địch hạng nặng tuyệt đối lần thứ 2 khi anh lại hạ gục một võ sĩ người Anh khác, đó là Daniel Dubois (cũng giành chiến thắng lần thứ 2), khi đấm KO đối thủ ở hiệp 5 của trận đấu diễn ra ngày 19-7-2025 ngay tại SVĐ Wembely, trước sự chứng kiến của gần 90 ngàn khán giả chủ nhà cũng rất là “thù nghịch”.

Nhưng Verhoeven sẽ là một thử thách khác biệt so với bất kỳ đối thủ nào mà Usyk từng đối mặt. Võ sĩ kick-boxing 36 tuổi người Hà Lan đã từng giữ chức vô địch hạng nặng tại Glory, tổ chức kick-boxing hàng đầu thế giới, suốt từ năm 2013 đến năm 2025 trước khi từ bỏ danh hiệu tối thượng này vào tháng 11 năm ngoái.

Trận đấu gần nhất của anh vào ngày 14-6, khi đánh bại cựu vô địch hạng nhẹ Glory - Artem Vakhitov bằng quyết định nhất trí của trọng tài. Võ sĩ kick-boxing người Hà Lan chỉ mới có 1 trận quyền Anh chuyên nghiệp trong sự nghiệp, anh thắng KO ở hiệp 2 trước Janos Finfera, người chưa từng thắng trận nào trước đó, vào năm 2014.

Ngay cả khi có nguy cơ trở thành nạn nhân của một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử thể thao, Usyk vẫn không hề thay đổi: “Tôi không cảm thấy áp lực. Đây chỉ là một trận đấu mà thôi!”.

Đ.Hg.