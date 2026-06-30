Nhóm kình ngư chủ lực của Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung Quốc

Các gương mặt chuẩn bị cho ASIAD 20 của đội tuyển bơi Việt Nam sẽ được cử tới Trung Quốc tập huấn nâng cao chuyên môn trước khi tranh tài tại Nhật Bản trong tháng 9.

Nguyễn Huy Hoàng sẽ là một trong những gương mặt quan trọng của đội tuyển bơi Việt Nam chuẩn bị ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đang lên danh sách sơ bộ lực lượng sẽ cử sang Trung Quốc tập huấn nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20. Theo tìm hiểu, chương trình tập huấn dự kiến sẽ thực hiện từ 20-7 tới 14-9.

Đợt tập huấn 2 tháng dành cho các kình ngư bơi Việt Nam tới đây là sự chuẩn bị quan trọng cuối cùng để chúng ta thực hiện nhiệm vụ nâng cao chuyên môn trước ASIAD 20. Ở thành phần tham gia đợt tập huấn, 3 gương mặt chủ lực của đội tuyển bơi Việt Nam gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên và Phạm Thanh Bảo gần như chắc chắn góp mặt. Ngoài họ, một số gương mặt quan trọng khác sẽ được cử tới Trung Quốc tập huấn.

Tháng 3 năm nay, 4 tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Mai Trần Tuấn Anh đã được tập huấn tại Trung Quốc trong 2 tuần. Đợt tập huấn tại Trung Quốc giúp các kình ngư tích lũy chuyên môn và thể lực để dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 (tháng 4-2026). Kết thúc kỳ Đại hội trên, đội bơi Việt Nam đã có 2 HCB, 2 HCĐ ở nội dung dành cho bơi mặt nước mở.

Kỳ ASIAD 20 sẽ là Đại hội thể thao quan trọng mà Nguyễn Huy Hoàng phải nỗ lực giành kết quả cao nhất. Trước khi lên đường sang Trung Quốc tập huấn hồi tháng 3, Huy Hoàng nhìn nhận rằng tuổi tác của mình ngày một lớn sau mỗi năm đồng thời đối thủ trên đấu trường châu Á gồm nhiều gương mặt trẻ nên bản thân đang tích lũy tập trung cải thiện thể lực.

Dù Huy Hoàng đang là VĐV lớn tuổi nhất ở đội tuyển bơi Việt Nam tập huấn năm 2026 (năm nay 26 tuổi) nhưng về kinh nghiệm và thành tích, nam tuyển thủ người Quảng Trị vẫn giữ phong độ giành các huy chương quốc tế thời gian qua. Tại ASIAD 19, Huy Hoàng là VĐV duy nhất giành huy chương cho đội tuyển bơi Việt Nam với 2 tấm HCĐ (400m tự do, 800m tự do). Năm nay, Huy Hoàng đặt mục tiêu phấn đấu giành được huy chương tại ASIAD 20.

Môn bơi tại ASIAD 20 sẽ đưa vào 41 nội dung thi đấu với 20 nội dung dành cho nam, 20 nội dung nữ và 1 nội dung hỗn hợp (tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ). Theo quy định, mỗi quốc gia được phép đăng ký tối đa 2 VĐV ở mỗi nội dung cá nhân nam, nữ và 4 VĐV trong 1 nội dung tiếp sức.

Tuyển thủ Quang Thuấn đang đạt phong độ tốt thời gian qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lúc này, Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam đã xây dựng sơ bộ lực lượng chủ lực tham dự ASIAD 20. Thời gian tập huấn là giai đoạn cuối cùng để các HLV và chuyên gia dành sự điều chỉnh phù hợp nhất giúp các kình ngư chủ lực có điểm rơi phong độ để đạt chuyên môn tốt nhất vào đúng tháng 9 tại Nhật Bản.

Tại ASIAD 19 diễn ra năm 2023 tại Trung Quốc, môn bơi đã có 37 đội đăng ký tham dự. Đội tuyển bơi Việt Nam khép lại kỳ Đại hội trên với hạng 7 chung cuộc. Để xác định được thứ hạng, VĐV phải giành được huy chương do đó các kình ngư chủ lực sẽ tập huấn ở Trung Quốc sắp tới được xác định rõ mục tiêu của mình đối với ASIAD 20.

MINH CHIẾN