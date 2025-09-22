Nhiều vị trí chủ lực của đội VTV Bình Điền Long An không dự giải tại Vĩnh Long

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An không nghỉ ngơi mà tiếp tục thi đấu giải tại Vĩnh Long sau khi rời Thái Lan.

Khánh Đang và Kim Thoa sẽ không thi đấu tại Vĩnh Long. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 22-9, đội VTV Bình Điền Long An tiếp tục tranh tài giải bóng chuyền Vĩnh Long mở rộng 2025 tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long. Một ngày trước đó, cầu thủ VTV Bình Điền Long An vừa kết thúc tranh tài giải SEALECT Cup 2025 ở Thái Lan với vị trí hạng 5.

Do giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 đã cận kề vì vậy ban huấn luyện không đăng ký các gương mặt chủ lực gồm Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trà My, Lê Như Anh… tới Vĩnh Long tranh tài. Họ được nghỉ ngơi sau giải đấu ở Thái Lan để chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025.

Tại Vĩnh Long, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa không tham dự. HLV Trịnh Nguyễn Hoàng Huy đảm trách vai trò HLV trưởng VTV Bình Điền Long An. Đội bóng này đăng ký danh sách thi đấu gồm Phạm Cao Trâm Anh, Lê Ngọc Tỷ, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Mai Ngọc Tuyển, Trần Nguyễn Quí Uyên, Huỳnh Ngọc Thư, Đỗ Vũ Ngọc Anh, Lữ Thị Phương, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên.

Dự kiến đầu tháng 10, đội VTV Bình Điền Long An sẽ di chuyển ra Ninh Bình tham dự giải vô địch quốc gia.

Giải đấu tại Vĩnh Long có các đội nữ gồm TPHCM, VTV Bình Điền Long An, NXLED Chameleons (Philippines) và Vĩnh Long (chủ nhà). Ngoài ra, giải còn tổ chức nội dung nam với các đội TPHCM, Sanest Khánh Hòa, Tây Ninh và Vĩnh Long. Trong đó đội Tây Ninh và Sanest Khánh Hòa sẽ tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Theo lịch, giai rđấu tổ chức từ ngày 22-9 tới 26-9.

MINH CHIẾN