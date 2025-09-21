Đội VTV Bình Điền Long An xếp hạng 5 giải SEALECT Cup 2025 ở Thái Lan

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã chơi tốt ở trận đấu cuối để có hạng 5. Ảnh: SMM

Ngày 21-9, đội VTV Bình Điền Long An bước vào trận cuối tranh hạng 5 với đối thủ KKC Khonkean Star VC (Thái Lan). Đây là trận đấu mang tính quyết định về tinh thần và thứ hạng cho thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Vì vậy ngay ván đầu, cầu thủ VTV Bình Điền Long An tuân thủ chiến thuật để thi đấu kín kẽ từ phòng thủ trên lưới lẫn bọc lót hàng sau trên sân. Cầu thủ 2 bên đã giằng co với nhiều tình huống dài hơi. Vào thời điểm quyết định, các tay đập của VTV Bình Điền Long An vượt lên thắng 29/27.

Ván thứ 2 tiếp tục diễn ra với ưu thế dành cho VTV Bình Điền Long An. Khi cởi bỏ được tâm lý, các cầu thủ tới từ Việt Nam chơi chắc chắn để giành từng điểm sau mỗi tình huống phối hợp tấn công. Kết thúc ván này, VTV Bình Điền Long An thắng 25/18. Ván thứ 3, các cô gái của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã hoàn tất chiến thắng chung cuộc với tỷ số điểm 25/21 để vượt qua đối thủ 3-0.

Đội VTV Bình Điền Long An đang có sự tự tin đáng kể. Ảnh: SMM

Trận thắng giúp VTV Bình Điền Long An có vị trí hạng 5. Đây là 1 trong những giải đấu quan trọng giúp HLV Ngọc Hoa định hình lối chơi cho đội trước khi tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Đây cũng là giải đầu tiên, HLV Ngọc Hoa chỉ đạo ở vai trò HLV trưởng VTV Bình Điền Long An.

Đội bóng sẽ về nước sau đó tiếp tục tham dự giải bóng chuyền quốc tế Vĩnh Long 2025 mở rộng tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long từ ngày 22-9.

MINH CHIẾN