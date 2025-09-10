Nhiều vận động viên hàng đầu thế giới tham dự giải Pickleball PPA Tour Asia-Vietnam Cup 2025

PPA Tour Asia-Vietnam Cup sẽ diễn ra tại TP Đà Nẵng vào cuối tháng 9. Ảnh: BTC

Giải do Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA), Công ty TNHH Liên kết America & Aisa (AAC) và Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng (DPF) phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 30-9 đến 4-10 tại Cung thể thao Tiên Sơn và Làng thể thao Tuyên Sơn (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

PPA Tour Asia là giải đấu pickleball đẳng cấp và kịch tính nhất thế giới thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA), bao gồm: PPA Open (Giải mở rộng, quy tụ nhiều VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên); PPA Cup (Giải đấu danh giá, điểm đến của các tay vợt xuất sắc trong mùa); PPA Slam (Cấp độ cao nhất, tương tự "Grand Slam" trong tennis, chỉ dành cho những VĐV mạnh nhất hành tinh).

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên PPA Tour Asia-Vietnam Cup diễn ra tại TP Đà Nẵng, thu hút hơn 120 VĐV Pro và 1.000 VĐV Amateur của Việt Nam và thế giới sẽ tham gia tranh tài. Tổng giải thưởng lên đến 150.000 USD.

Đặc biệt, sân chơi này sẽ đưa “GOAT” 𝐁𝐞𝐧 𝐉𝐨𝐡𝐧𝐬 - tay vợt pickleball huyền thoại với hơn 150 danh hiệu PPA Tour ở Mỹ - thẳng đến Việt Nam. Ngoài ra, các VĐV top 10 thế giới sẽ tham dự giải gồm Federico Staksrud, Anna Bright, Tyson McGuffin, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian, Alix Truong…

Ban tổ chức thông tin giải đấu tại buổi họp báo

Theo bà Kimberly Koh, Giám đốc điều hành UPA Asia, việc đưa PPA Tour Asia đến Việt Nam và Malaysia là cơ hội để người hâm mộ châu Á tận mắt chứng kiến màn trình diễn của những VĐV Pickleball xuất sắc nhất thế giới, đồng thời thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ môn thể thao mới này trong khu vực.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho biết, giải đấu không chỉ giúp phát triển du lịch thể thao cho Đà Nẵng nói riêng mà được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người thành phố đến với thế giới.

Đồng thời, giải cũng là cơ hội quý báu để các tay vợt phong trào tại Đà Nẵng được giao lưu, luyện tập cùng các VĐV chuyên nghiệp hàng đầu thế giới; từ đó khai phóng cảm hứng và tài năng phát triển chuyên nghiệp môn thể thao này.

PHẠM NGA