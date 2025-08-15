Kết nối cộng đồng

Giải Pickleball báo Thể thao & Văn hóa: Kết nối báo chí và nghệ sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước Việt Nam (1945 - 2025), 80 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam và 43 năm thành lập Báo Thể thao & Văn hóa, Báo Thể thao & Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam phối hợp cùng Passion Pickleball Club tổ chức Giải Pickleball 2025 - Kết nối Báo chí & Nghệ sĩ.

Nhiều gương mặt quen thuộc trong giới nghệ sĩ và truyền thông sẽ góp mặt tại giải lần này.
Giải đấu sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 16-8-2025, tại Passion Pickleball Club (121 Lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng, TPHCM), với sự tham gia của các nhà báo, phóng viên, văn nghệ sĩ nổi tiếng và những người yêu thích bộ môn Pickleball - môn thể thao hiện đại đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Đặc biệt, giải đấu có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong giới nghệ thuật và truyền thông như: nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Hoàng Bách, Phạm Anh Khoa, diễn viên Long Đẹp Trai, Lê Nam, Trần Kim Hải, người mẫu - diễn viên Lê Thúy, đạo diễn Vũ Hồng Thắng, hứa hẹn mang đến một không khí sôi nổi, hào hứng và đầy sắc màu sáng tạo cho giải đấu năm nay.

Pickleball là môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, được đánh giá là phù hợp với nhiều lứa tuổi nhờ tính giải trí cao, dễ tiếp cận và mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe. Giải đấu lần này không chỉ là cơ hội để rèn luyện thể chất mà còn là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa những người làm báo, nghệ sĩ, qua đó thắt chặt tinh thần đoàn kết trong cộng đồng sáng tạo và truyền thông.

Giải đấu sẽ thi đấu theo hai nội dung: Đôi Nam và Đôi Nam - Nữ, với số lượng 16 đôi ở mỗi nội dung. Các trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng, bao gồm vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết, sau đó là lễ trao giải và bế mạc. Cơ cấu giải thưởng của mỗi nội dung như sau:

Giải Nhất: 6.000.000 đồng

Giải Nhì: 4.000.000 đồng

Giải Ba: 2.000.000 đồng

Cùng với đó là nhiều phần quà hấp dẫn như vợt Pickleball, bóng, đồ thể thao, và các sản phẩm đến từ các nhà tài trợ đồng hành, tổng trị giá giải thưởng lên đến 150 triệu.

