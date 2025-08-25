Tuyển thủ Dương Cao ký kết hợp tác với Liên đoàn Pickleball châu Á

Vận động viên Vũ Thanh Dương (Dương Cao) đã chính thức ký kết hợp tác với Liên đoàn Pickleball châu Á, được xem là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của bộ môn tại Việt Nam.

Buổi ký kết tại TPHCM giữa Dương Cao và bà Janet Lye - Giám đốc đào tạo Hiệp hội Pickleball Châu Á ( APBA)

Theo thỏa thuận, Dương Cao sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên chính thức được công nhận bởi Liên đoàn Pickleball châu Á, đồng thời có quyền đào tạo và cấp chứng chỉ cho học viên pickleball tại Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của bộ môn này tại Việt Nam, góp phần mở rộng cộng đồng và nâng cao trình độ vận động viên trong nước.

Dương Cao chia sẻ: "Tôi hy vọng đây sẽ là cột mốc mới, góp phần lan tỏa niềm đam mê và thúc đẩy phong trào pickleball tại Việt Nam, đưa bộ môn này đến gần hơn với đông đảo người yêu thể thao".

Ngay sau lễ ký kết, Dương Cao đã nhận lời mời sang Thẩm Quyến (Trung Quốc) để tham gia chương trình tập huấn chuyên sâu, tiếp cận giáo trình giảng dạy quốc tế và giao lưu cùng các vận động viên pickleball hàng đầu khu vực.

Không chỉ là một vận động viên xuất sắc với những thành tích đáng nể trên đấu trường trong nước và quốc tế, Dương Cao còn là một trong những gương mặt tiên phong trong cộng đồng pickleball Việt Nam. Nam vận động viên có bề dày thành tích ấn tượng: hạng nhất đôi nam Open Pickleball Championship VLoop 2023; HCV đồng đội nam Pickleball châu Á Mở Rộng 2024 (đội tuyển 35+); HCB giải đồng đội vô địch châu Á APBA tại Giang Tây - Trung Quốc 2024; huấn luyện viên Pickleball được chứng nhận bởi hiệp hội nghề nghiệp PPR với hơn 2 năm kinh nghiệm, đồng thời anh cũng là 1 trong 7 huấn luyện viên pickleball đầu tiên của Việt Nam có bằng PPR học tại Đài Bắc Trung Hoa trong giải Vô địch châu Á 2023...

DŨNG PHƯƠNG