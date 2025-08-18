Giải Pickleball Kingtek International 2025 khép lại tại Kuala Lumpur (Malaysia), mang đến người hâm mộ những màn so tài kịch tính, hấp dẫn. Pickleball Kingtek International 2025, để lại ấn tượng lớn với cộng đồng pickleball quốc tế khi thu hút đến 700 tay vợt tranh tài.

Giải Pickleball Kingtek International 2025, đôi nữ Việt Nam lên ngôi vô địch. Ảnh: Quỳnh Mai

Sự chu đáo và chuyên nghiệp của ban tổ chức đã mang đến cho VĐV, người hâm mộ đến từ khắp nơi như Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia… những trải nghiệm khó quên tại cụm sân Grand Pickleball Arena.

Ở nội dung Open, tay vợt nổi tiếng đến từ Ấn Độ Mayur Narayan Patil chứng tỏ được đẳng cấp khi đoạt cú đúp vô địch đôi nam và đôi nam nữ. Ở đôi nam, Mayur Narayan Patil đứng cùng tài năng chủ nhà Malaysia Colin Wong thắng “chẻ tre” trước các đối thủ để thẳng tiến đến chung kết.

Ở chung kết chạm trán với đại diện đến từ Việt Nam là Hồ Vũ Hoàn - Phạm Xuân Vũ vốn chơi rất hay ở các vòng đấu trước đó nhưng tài năng của Mayur Narayan Patil giúp anh cùng đồng đội giành chiến thắng 2-0 để đăng quang. Ở nội dung đôi nam nữ Open, Mayur Narayan Patil đứng cùng Karina Aditya Dwipayani cũng dễ dàng lên ngôi vô địch sau chiến thắng 2-0 trước Izzul - Eugenia (Malaysia).

Đôi Hoàng Nữ Thục Anh - Phan Thương lên ngôi vô địch nội dung đôi nữ.

Nội dung đôi nam trung cấp, Phan Ngọc Anh Tú - Trần Nhật Anh (CLB Kingtek) xuất sắc đăng quang khi đánh bại Lim Chin Long - Lin Huan Lin (Malaysia) ở chung kết với tỷ số 2-0 (11-6, 11-4). Phan Ngọc Anh Tú với màn thể hiện đỉnh cao phong độ cũng lên ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ trung cấp. Anh đứng cùng Thúy Lê đánh bại Law Wei Sang - Lim Yin Loo (Malaysia) ở chung kết với tỷ số 2-0 (11-4, 11-6).

Nội dung Novice dành cho người chơi có điểm dưới 3.2 cũng là nội dung thu hút đông VĐV tham gia thử sức và cũng chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ. Đôi Hoàng Nữ Thục Anh - Phan Thương xuất sắc đánh bại hàng loạt các đối thủ để giành quyền vào chung kết và lên ngôi vô địch sau chiến thắng “nghẹt thở” 2-1 trước đôi chủ nhà Malaysia Bao Bao - Cheah Pei Yi.

Vô địch nội dung đôi nam Novive thuộc về Kino - Dickson (Malaysia).

Nữ doanh nhân Madam Truyền (Phan Thị Thanh Truyền), Trưởng Ban tổ chức giải Pickleball Kingtek International 2025 chia sẻ: “Là người cực kỳ đam mê pickleball, tôi muốn kết nối, lan tỏa môn thể thao đầy sức hút này đến với cộng đồng, không chỉ ở Việt Nam mà còn với bạn bè quốc tế. Tôi sát cánh, đồng hành cùng giải đấu trong những ngày qua, thậm chí ra sân thi đấu. Thật sự, giải đấu để lại cho không chỉ tôi mà mọi người quá nhiều ấn tượng với nhiều trận đấu hay, những nỗ lực rượt đuổi điểm số, những chiến thắng ngoạn mục… Vượt lên tất cả là sự kết nối giữa VĐV các nước có cùng niềm đam mê pickleball”.

DŨNG PHƯƠNG