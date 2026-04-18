Ngoại binh tỏa sáng, Hà Tĩnh giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng

Tiếp đón Hải Phòng ở vòng 19 LPBank V-League vào tối 18-4, Hà Tĩnh đã giành chiến thắng quý giá với tỷ số 1-0, qua đó đến gần với mục tiêu trụ hạng mùa bóng năm nay.

Atshimene Charles, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đội chủ nhà Hà Tĩnh. Ảnh: HTFC

Vốn có phong độ thiếu ổn định và vẫn chưa thoát khỏi sự bám đuổi của nhóm đội cuối bảng, các cầu thủ Hà Tĩnh đã nhập cuộc đầy quyết tâm trong cuộc tiếp đón Hải Phòng, đội đang đứng ở nửa trên bảng xếp hạng và vừa tạo ấn tượng khi thắng đậm 3-0 trước Công an TPHCM.

Lối chơi tấn công chủ động của Hà Tĩnh phần nào làm cho Hải Phòng bất ngờ, hàng thủ nhiều phen lúng túng trước các đợt lên bóng của đội chủ nhà. Đến phút 19, thế trận cân bằng đã bị phá vỡ với bàn mở tỷ số của Hà Tĩnh. Thủ lĩnh khu trung tuyến Trọng Hoàng đã thực hiện đường chuyền quyết định cho ngoại binh Atshimene Charles băng vào dứt điểm gọn gàng, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0.

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn sau bàn thắng của Hà Tĩnh khi Hải Phòng đẩy cao đội hình tấn công và tạo được nhiều cú sút nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Những pha lên bóng của Hải Phòng dồn nhiều vào Joel Tagueu nên không khó cho hàng thủ Hà Tĩnh tổ chức phong tỏa.

Hải Phòng tiếp tục gia tăng sức ép từ đầu hiệp hai, nhưng hàng thủ được tổ chức tốt của đội chủ nhà đã không tạo nhiều cơ hội cho các tiền đạo đội khách thâm nhập sâu vào vòng 16m50. Thua 0-1 chung cuộc, Hải Phòng gần như “tung cờ trắng” trong mục tiêu đua tranh vào top 3 khi họ đang đứng thứ năm nhưng thua đội đứng thứ ba là Ninh Bình đến 10 điểm.

LÊ ANH