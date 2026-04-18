CLB Viettel bắt đầu vào hành trình đầy thử thách

Đang tạm đứng nhì bảng xếp hạng với 7 điểm thua CAHN nhưng cũng chỉ hơn đội theo sau là Ninh Bình 4 điểm, Viettel đang ở vào tình thế gặp nhiều thử thách mà thậm chí có thể “bay” khỏi top 3 từ sự hồi sinh mạnh mẽ của Hà Nội FC. Vòng 19 V-League, Văn Khang cùng các đồng đội thi đấu trên sân nhà gặp HA.GL, một trận đấu tuy dễ… mà khó.

CLB Viettel (áo trắng) đã trắng tay ở trận lượt đi trên sân Pleiku. Ảnh: VPF

Đây là trận đầu tiên ở mùa này Viettel ra sân nhưng không có “thuyền trưởng” Popov. Nhà cầm quân người Bungaria vừa bị VFF kỷ luật cấm chỉ đạo 4 trận do lỗi phản ứng từ sau trận thắng Thanh Hóa ở vòng đấu trước. Đó sẽ là thử thách không nhỏ cho đội bóng này khi ông Popov còn là người “truyền lửa” rất tốt lên các học trò trong suốt trận đấu.

Mục tiêu của Viettel ở vòng 19 rõ ràng là phải giành trọn 3 điểm để trước mắt là bảo toàn vị trí nhì bảng trước loạt trận khó khăn ở phía trước. Theo lịch thi đấu, Viettel sẽ lần lượt gặp Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Nam Định… ở những vòng tiếp theo mà đó đều là những trận đấu không dễ dàng chút nào.

HA.GL đang có tinh thần tốt từ trận thắng Nam Định trên sân Thiên Trường ở vòng đấu trước. Ảnh: VPF

Với riêng HA.GL, đội bóng phố Núi vốn là đối thủ không dễ chịu chút nào với Viettel khi lịch sử đối đầu giữa hai đội trong thời gian qua, HA.GL tỏ ra không hề dễ bị bắt nạt, cho dù là thi đấu trên sân Hàng Đẫy. Lần này, HA.GL càng phải cố gắng lấy điểm để cứu vãn tình thế của chính họ trên bảng xếp hạng khi đang bị hai đội cuối bảng bám rất sát về điểm số. Trận thắng đầy quả cảm trên sân Thiên Trường mới đây trước Nam Định cho thấy HA.GL đang có tinh thần thi đấu rất tốt ở vào thời điểm khó khăn hiện nay.

Không chỉ Nam Định mà cả Ninh Bình cũng từng bị đội bóng phố Núi “đo ván” trên sân nhà, vì thế sự thận trọng của Viettel ở vòng 19 cũng là điều cần thiết. Một tỷ số có lợi cho HA.GL còn làm cho Công an Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nội FC… vui lây khi một trong những đối thủ quan trọng trong top đầu bảng bị níu chân. Liệu Viettel có vượt lên chính mình trong giai đoạn đầy thử thách hiện nay?

QUỐC CƯỜNG