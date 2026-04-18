Rimario bất ngờ chia tay CLB Thanh Hóa

Một trong những chân sút ngoại có thâm niên tại V-League, Rimario Gordon đã bất ngờ nói lời chia tay cùng đội bóng xứ Thanh trước thềm của vòng 19 V-League 2025-2026.

Rimario là tiền đạo chủ lực của CLB Thanh Hóa. Ảnh: VPF

Thông tin khá bất ngờ với người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa, nhất là trong thời điểm đội bóng này đang dần lấy lại thăng bằng ở cuộc đua trụ hạng mà Rimario là tiền đạo chủ lực.

Vào chiều 17-4, tiền đạo này đã gây chú ý khi viết trên trang cá nhân: “Cảm ơn người hâm mộ Thanh Hóa. Thật không may, một chương đã khép lại. Chúc đội bóng những điều tích cực trong hành trình phía trước”. HLV trưởng CLB Thanh Hóa, Mai Xuân Hợp cũng xác nhận thông tin Rimario chia tay đội bóng này. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do chân sút người Jamaica không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo đội bóng.

Rimario vốn là tiền đạo có thâm niên tại V-League, thậm chí đủ tiêu chuẩn để tiến hành thủ tục nhập tịch. Trong 8 năm thi đấu tại Việt Nam, anh đã trải qua 6 CLB khác nhau gồm HA.GL, Bình Dương, Hà Nội FC, Bình Định, Hải Phòng và riêng Thanh Hóa chân sút này có 2 giai đoạn thi đấu.

Rimario trong giai đoạn khoác áo Topenland Bình Định

Thành tích tốt nhất của Rimario là vào mùa bóng 2023 với danh hiệu Vua phá lưới, đồng thời nhận danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc ở giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam trong cùng mùa bóng.

Với những thể hiện tốt của anh trong thời gian qua và phong độ ổn định hiện nay, khả năng Rimario đang trong tầm ngắm của nhiều CLB có tham vọng vươn cao. Việc đủ điều kiện nhập tịch cũng là lợi thế của tay săn bàn này. VFF cũng đánh giá cao khả năng của chân sút này khi từng có ý muốn hỗ trợ thủ tục nhập tịch cho anh.

Với Thanh Hóa, việc không giữ được tay săn bàn nhiều kinh nghiệm này sẽ làm cho hàng công của họ gặp khó trong cuộc đua trụ hạng mùa này. Thanh Hóa hiện đang đứng 12/14 trên bảng xếp hạng và hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 4 điểm. Rimario cũng không phải là trường hợp đầu tiên rời Thanh Hóa giữa mùa bóng, trước đó là 3 tuyển thủ U23 chia tay đội và ký hợp đồng cùng Ninh Bình.

QUỐC CƯỜNG